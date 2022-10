iPhone original é vendido em leilão por 50 vezes mais

Um iPhone original de 2007, o primeiro da história, foi arrematado em um leilão nesta segunda-feira (17) por US$ 39.339,60, o que dá em torno de R$ 208 mil. O pregão, administrado pela casa LCG Auctions vendeu a versão com 8 GB do celular da Apple lacrado em sua caixa original. O dispositivo, que nunca chegou oficialmente ao Brasil, era vendido na época do lançamento por US$ 599, cerca de R$ 3,1 mil.