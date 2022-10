iPhone SE 2023 deve repetir design do iPhone XR; veja imagem

O iPhone SE 2023 deve repetir o design do iPhone XR, que foi lançado em 2018, segundo o mais recente rumor divulgado pelo apresentador Jon Prosser. Ele é conhecido pelos acertos quando se trata de previsões do mundo Apple. O influenciador fez um protótipo em 3D de como deve ser a próxima geração do celular focado em custo-benefício. O lançamento previsto para o ano que vem deve marcar o fim do botão físico Home na frente do aparelho, para dar lugar a uma tela maior.