iPhone XR vs iPhone SE 2022: compare preço e ficha técnica da Apple

O iPhone XR apareceu no mercado em setembro de 2018 e lançado no Brasil por R$ 5.199 – se você tiver sorte, pode encontrar o aparelho hoje na faixa de R$ 2.159 em versões em preto, branco, azul, vermelho e amarelo (uma economia de R$ 3.040). O iPhone SE na versão 2022 foi anunciado em março por R$ 4.199 em opções em preto, branco ou vermelho, mas atualmente aparece por R$ 2.999 na Amazon (desconto de R$ 1.700).

2 de 6 Com 5G, iPhone SE 2022 tem design mais tradicional de iPhones mais antigos — Foto: Divulgação/Apple Com 5G, iPhone SE 2022 tem design mais tradicional de iPhones mais antigos — Foto: Divulgação/Apple

Design e tela

Em termos de displays, os dois iPhones têm algumas diferenças significativas. O iPhone XR, por exemplo, tem uma tela maior, com 6,1 polegadas quando comparada a opção de 4,7” do iPhone SE de 2022. Nos dois casos o display usa tecnologia LCD IPS com resoluções de 1792 x 828 pixels no XR e 1334 x 750 pixels para o iPhone SE.

O design dos dois aparelhos é bem diferente. Enquanto o XR aposta em linhas mais modernas, com notch no topo da tela e bordas reduzidas, o SE 2022 vem com botão físico e estilo mais tradicional da marca.

3 de 6 iPhone XR tem tela LCD com a mesma tecnologia do painel usado no SE 2022 — Foto: Marvin Costa/TechTudo iPhone XR tem tela LCD com a mesma tecnologia do painel usado no SE 2022 — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Nos dois casos, a construção é de alumínio revestida por vidro nas duas faces. A diferença é que o iPhone SE emprega o vidro mais resistente, que a Apple estreou na linha iPhone 13. Nos dois modelos há a mesma certificação IP67 de resistência à agua (em até 1 metro de água por 30 minutos), além de poderem entrar em contato com partículas de poeira.

O iPhone XR é vendido nas seguintes cores: preto, branco, azul, vermelho, amarelo e laranja. Já o iPhone SE 2022 foi anunciado com opções em vermelho, branco ou preto.

Câmeras da Apple

Diferentemente de smartphones mais caros, os dois modelos de iPhone de entrada oferecem apenas uma câmera principal. Nos dois casos, o sensor tem 12 MP de resolução máxima e lente de abertura focal em f/1.8.

Para compensar a falta de lentes adicionais, a Apple usa uma série de recursos de processamento de imagem para permitir que o usuário faça fotos com zoom, crie composições com modo retrato e etc.

4 de 6 Câmera do iPhone SE 2022 grava vídeos em 4K — Foto: Divulgação/Apple Câmera do iPhone SE 2022 grava vídeos em 4K — Foto: Divulgação/Apple

Como o iPhone SE é mais recente, esses recursos de processamento de imagem acabam sendo mais completos e avançados no modelo, com destaque especialmente para o aprimoramento de imagens com HDR e ganho de qualidade na hora de fotografar em ambientes pouco iluminados.

Nos vídeos, os dois celulares são capazes de gravar material em resolução Full HD (1080p) de até 240 FPS, inclusive com direito a OIS para diminuir imagens tremidas. A diferença é que o SE 2022 consegue gravar em 4K. Para selfies, os dois iPhones seguem com a mesma câmera de 7 MP e com abertura focal medindo f/2.2.

Desempenho e armazenamento

Os dois smartphones rodam com processadores da Apple. O iPhone XR é mais antigo, e por conta disso, oferece um chip mais velho: o A12 Bionic, um hexa-core de até 2,5 GHz, introduzido no mercado em 2018. Na época, era o processador para celulares mais rápido do mercado.

5 de 6 iPhone XR e SE têm versões de 64, 128 e 256 GB — Foto: Bruno de Blasi/TechTudo iPhone XR e SE têm versões de 64, 128 e 256 GB — Foto: Bruno de Blasi/TechTudo

Já o iPhone SE 2022 é servido por um A15 Bionic que, entre os destaques, traz um reforço de 20% mais performance gráfica do que o A13. Nas especificações, o processador do SE também é servido por seis núcleos e velocidades de até 3,22 GHz. Já na memória RAM, o iPhone SE ganhou 1 GB a mais, chegando a 4 GB – contra 3 GB do modelo XR.

O SE é vendido em versões de 64 GB, 128 GB e 256 GB, ao passo que o XR tem somente duas opções de armazenamento: 64 GB e 128 GB.

Bateria do iPhone

A Apple não divulga oficialmente a capacidade bruta da bateria dos celulares. Sabe-se, de maneira extraoficial, que o XR é montado com uma unidade de 2.942 mAh, suficiente no review do TechTudo para manter o aparelho em funcionamento por 16 horas. Com suporte a tecnologia de recarga rápida de até 15 Watts, o XR também aceita carregamento sem fio e é vendido com carregador na caixa.

Já o iPhone SE 2022 tem bateria menor – de 2.018 mAh –, porém com promessa de autonomia competitiva em virtude dos ganhos de eficiência proporcionados pelos componentes mais atuais. O smartphone é compatível com recarga rápida e com recarga sem fio, mas vem sem o carregador na caixa.

Demais recursos, 5G e sistema iOS

6 de 6 iPhone SE 2022 já garante 5G — Foto: Divulgação/Apple iPhone SE 2022 já garante 5G — Foto: Divulgação/Apple

Com um design mais tradicional, o iPhone SE 2022 recupera o botão físico de Home no painel frontal. Ele chega a oferecer um leitor de impressões digitais, algo inexistente no iPhone XR, que usa o reconhecimento facial do Face ID como forma de autenticação biométrica.

Outro detalhe importante que separa os dois smartphones é a internet 5G, presente apenas no SE. Consumidores que desejam utilizar a conexão do futuro devem evitar o XR. De resto, ambos oferecem Bluetooth 5.0, NFC para pagamentos via aproximação e também conectividade Wi-Fi, com a diferença de que o iPhone SE já acessa redes Wi-Fi 6 (802.11ax), ao passo que o XR se conecta no padrão 5 (802.11ac).

Os dois celulares rodam iOS. O XR, mais antigo, ainda recebe atualizações e o iPhone SE tem updates garantidos por cinco anos, levando o suporte do aparelho até 2027 – no mínimo.

Preço do iPhone

Não é uma tarefa fácil encontrar o iPhone XR novo à venda no mercado nacional. O aparelho aparece no varejo online por preços na faixa de R$ 2.160. Dá para achar preços melhores entre os usados.

Já o iPhone SE 2022 é bem mais recente e fácil de encontrar. O telefone sai por R$ 4.299 na loja oficial da Apple, enquanto na Amazon ele surge por R$ 2.999 na versão com 64 GB.

iPhone SE (2022) vs iPhone XR Especificações iPhone SE 2022 iPhone XR Lançamento Março de 2022 Setembro de 2018 Preço de lançamento a partir de R$ 4.199 a partir de R$ 5.199 Preço atual a partir de R$ 2.999 a partir de R$ 2.159 Tela 4,7 polegadas 6,1 polegadas Resolução de tela 1334 x 750 pixels 1792 x 828 pixels Processador A15 Bionic (hexa-core de até 3,22 GHz) A12 Bionic (hexa-core de até 2,5 GHz) Memória RAM 4 GB 3 GB Armazenamento 64 GB, 128 GB ou 256 GB 64 GB ou 128 Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira 12 MP 12 MP Câmera fronta 7 MP 7 MP Internet móvel 5G 4G Sistema operacional iOS 16 (via atualização) iOS 16 (via atualização) Bateria 2.018 mAh 2.942 mAh Dimensões e peso 138,4 x 67,3 x 7,3 mm; 144 gramas 150,9 x 75,7 x 8,3 mm; 194 gramas Cores preto, branco ou vermelho preto, branco, azul, amarelo, laranja ou vermelho

Com informações da Apple (1/2)