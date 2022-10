It Takes Two, Dragon Ball e Far Cry 6 estão mais baratos nesta semana

Já a plataforma Steam, da Valve, traz um desconto de 80% em um pacote com Mortal Kombat 11 Ultimate, que é a versão mais completa do jogo de luta da NetherRealm Studios, e Injustice 2. Outros nomes como Code Vein, Batman Arkham Collection e Need for Speed: Heat também estão mais baratos. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

2 de 5 Eleito Jogo do Ano em 2021, It Takes Two traz uma experiência cooperativa e divertida — Foto: Divulgação/EA Eleito Jogo do Ano em 2021, It Takes Two traz uma experiência cooperativa e divertida — Foto: Divulgação/EA

PlayStation

A tradicional seleção de Ofertas Imperdíveis da PlayStation Store também acontece nesta semana, com títulos variados mais baratos. Entre os destaques estão BioShock: The Collection, Dragon’s Dogma: Dark Arisen e Bayonetta, que é o primeiro jogo da série da Platinum Games. Veja essas e mais oportunidades a seguir:

3 de 5 Demon's Souls foi um dos jogos de lançamento do PlayStation 5 (PS5) — Foto: Divulgação/PlayStation Demon's Souls foi um dos jogos de lançamento do PlayStation 5 (PS5) — Foto: Divulgação/PlayStation

Xbox

Os donos de um console Xbox podem aproveitar títulos variados em oferta, incluindo Cuphead e sua expansão The Delicious Last Course, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Mafia: Trilogy. Os fãs de Fallout também podem economizar em vários jogos da franquia por tempo limitado. Confira os destaques da loja da Microsoft:

4 de 5 Cuphead The Delicious Last Course traz nova personagem jogável e mais chefões — Foto: Divulgação/Studio MDHR Cuphead The Delicious Last Course traz nova personagem jogável e mais chefões — Foto: Divulgação/Studio MDHR

Steam

A plataforma da Valve é referência em jogos para computadores e também chama atenção pelas suas ofertas semanais. Por tempo limitado, vários jogos da publicadora Ci Games, responsável pelo novo The Lords of the Fallen, estão com até 90% de desconto. Entre eles estão a franquia Sniper Ghost Warrior, Eldest Souls e o próprio Lords of the Fallen de 2014. Veja as principais ofertas da Steam:

5 de 5 Need for Speed Heat leva a franquia de corrida de volta para suas origens com perseguições policiais — Foto: Reprodução/PlayStation Blog Need for Speed Heat leva a franquia de corrida de volta para suas origens com perseguições policiais — Foto: Reprodução/PlayStation Blog