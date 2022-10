It Takes Two e Harvestella são destaques nos lançamentos da semana

It Takes Two e Harvestella são os destaques nos lançamentos da semana. O premiado game cooperativo da Hazelight Studios chega para Nintendo Switch ao lado do novo RPG da Square Enix , que conta com elementos de simulador de fazenda. Além deles, também foram lançados Doraemon, com uma nova aventura do gatinho robô; The Chant e seu terror macabro; Endling: Extinction is Forever, com versões para nova geração, e muito mais. Confira tudo sobre os lançamentos da semana, como datas, preços e plataformas em que estão disponíveis, a seguir.

It Takes Two - 4 de novembro - SW

O aclamado game cooperativo It Takes Two, vencedor da categoria Jogo do Ano da premiação The Game Awards em 2021, chega agora ao Nintendo Switch. A história conta sobre o casal Cody e May, que estão prontos para se divorciar, mas que, após dizer isso para sua filha, Rose, acabam presos nos corpos de dois bonecos de brinquedo. Juntos, eles precisam colaborar em desafios de plataforma e quebra-cabeça para voltarem ao normal, ao mesmo tempo que resolvem seu casamento com o auxílio de um livro de autoajuda que ganha vida.

O game é da mesma equipe de A Way Out, e, assim como o título, tem multiplayer obrigatório. Nesse sentido, usuários tem várias opções para jogar no console híbrido da Nintendo. Na mesma TV, por exemplo, é possível jogar com dois controles ou dois pares de Joy-Cons; ou usar apenas um par de Joy-Cons e dividir entre os participantes. Também é possível jogar em dois Nintendo Switch diferentes, tanto em multiplayer local conectados sem fio quanto através da internet. It Takes Two está disponível para Nintendo Switch por R$ 199 e inclui um "Passe de Amigo" para convidar um parceiro para a aventura sem custos extras.

Harvestella - 4 de novembro - SW, PC

O novo game da Square Enix traz uma interessante mistura de RPG e simulador de fazenda. Será preciso plantar vegetais, cereais e frutas em suas terras para revender, cozinhar e fabricar novos itens. No entanto, eventualmente, todos os seus esforços serão em vão quando uma força misteriosa chamada Quietus destruir tudo nas trocas de estações e secar as plantas.

Ao lado de aliados, os usuários terão que explorar o mundo em busca de mais itens para a fazenda e desvendar as origens de Quietus para impedir sua ação. Harvestella está disponível para Nintendo Switch por R$ 299,90, e para PC pela loja digital Steam por R$ 249,90.

Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom - 2 de novembro - PS5, SW, PC

Doraemon, o gatinho robô, ganhou um simulador de fazenda dos mesmos criadores da série Harvest Moon. O game traz os personagens da animação para uma aventura no paradisíaco planeta Illuma, no qual será possível plantar, criar animais, pescar e explorar — tanto em singleplayer quanto em multiplayer.

Um grande diferencial em relação a outros games do gênero serão as engenhocas tradicionais de Doraemon, que permitirão cuidar da fazenda com muito mais facilidade — como ao usar uma mini nuvem (Mini Raincloud) para regar plantas ao invés de um regador. Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom está disponível para PlayStation 5 (PS5), Nintendo Switch e PC, via Steam, por R$ 264,90.

The Chant - 3 de novembro - PS5, XBSX/S, PC

Neste game de terror da Brass Token e Prime Matter, jogadores entram no papel de Jess, uma jovem que viaja para uma ilha a fim de participar de um retiro espiritual, mas algo dá terrivelmente errado. Durante um ritual, os participantes do retiro acabam acidentalmente invocando criaturas de uma dimensão cósmica de horrores e uma força chamada Escuridão (Gloom), que se alimenta de energia negativa.

Em sua aventura, Jess terá que lutar contra elas, e, para isso, precisará fabricar armas espirituais e resolver quebra-cabeças. The Chant está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,50, para Xbox Series X/S por R$ 215 e para PC, pela loja digital Steam, por R$ 199.

Endling: Extinction is Forever - 3 de novembro - PS5, XBSX/S

O emocionante game sobre a última raposa do mundo e seus filhotes ganhou uma versão para a nova geração de consoles. O jogo conta a história de um futuro não tão distante, no qual a humanidade já destruiu quase todo o planeta e uma pequena raposa precisa descobrir como alimentar seus filhotes e ensiná-los a sobreviver. Nos novos consoles, o game terá suporte a gráficos em 4K, taxa de quadros a 60 FPS (30 FPS no Series S) e poderá usar as funções hápticas do DualSense no PlayStation 5 (PS5).

Endling: Extinction is Forever está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 149,50 e para Xbox Series X/ S por R$ 139,95. Para usuários que já possuem o jogo no PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, o upgrade será gratuito na mesma família de consoles.

WRC Generations - 3 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Após um breve atraso, o game oficial do campeonato de rally "FIA World Rally Championship" terá lançamento simultâneo em consoles e PC. O jogo oferecerá 37 veículos clássicos para percorrer mais de 165 etapas especiais em 22 países — entre eles, uma nova rota na Suécia, que terá pistas cobertas de neve e que modificarão a física de controle do carro. No game, também serão incluídos os novos veículos híbridos, que trazem um misto de motores de combustão e motores elétricos para maior performance.

WRC Generations está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,95 e para PC pela loja digital Steam. Posteriormente, o jogo também chegará à Epic Games Store e ao Nintendo Switch.

How to Say Goodbye - 3 de novembro - And, iOS, SW, PC

No jogo de quebra-cabeças inspirado por ilustrações de livros infantis, usuários terão que ajudar um fantasma recentemente desencarnado a seguir em frente com seu pós-vida. Por estar desorientado, o personagem se move apenas quando o jogador arrasta o cenário ao seu redor, de forma que será necessário guiá-lo por todo o caminho. How to Say Goodbye está disponível para celulares iPhone (iOS) por R$ 22,90.

The Entropy Centre - 3 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Quando um evento de extinção em massa deixou a Terra em chamas, a esperança se voltou para o último sobrevivente da humanidade: um astronauta na estação espacial The Entropy Centre. Armado com um dispositivo chamado Astra, capaz de alterar o estado de objetos através de sua linha temporal, o usuário tentará reconstruir itens e resolver quebra-cabeças em primeira pessoa para chegar ao coração da estação.

Vale ressaltar que o centro pode oferecer uma chance de salvar a Terra, mas pode também guardar uma verdade infeliz a ser desvendada. The Entropy Centre está disponível para PlatStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, XBox One e PC via Steam.

