Jailbreak no PS5? Vídeo mostra console da Sony sendo desbloqueado

É possível desbloquear o PlayStation 5 ( PS5 ) via Jailbreak, segundo um modder do console chamado Lance McDonald, que capturou o processo em vídeo. Conhecido por uma modificação para jogar Bloodborne a 60 fps, Lance não criou o procedimento, que se aproveita de uma falha de segurança do console, mas seu vídeo viralizou sobre o assunto. Por enquanto, o desbloqueio é extremamente limitado e só permite o download de arquivos externos, sendo impossível executá-los no modelo.

Vale ressaltar que a prática permitiria, em tese, baixar qualquer jogo de forma gratuita (e, consequentemente, ilegal), mas o procedimento não foi feito com a intenção de chegar ao público geral. Além disso, a Sony tem um histórico de banir consoles modificados na PlayStation Network, impedindo-os de realizar várias de suas funções caso detectem alterações do tipo.

1 de 1 PlayStation 5 pode ter sido desbloqueado, segundo relato de usuário — Foto: Rubens Achilles/TechTudo PlayStation 5 pode ter sido desbloqueado, segundo relato de usuário — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O processo de desbloqueio, conhecido como "Jailbreak", significa que desenvolvedores conseguiram passar pelas proteções da Sony que limitam o uso do videogame para suas funções planejadas. Através desse desbloqueio, Lance tem acesso ao menu Debug de desenvolvimento do console, através do qual consegue instalar a demo P.T., de Silent Hill, do PlayStation 4 (PS4), porém não jogá-la. Vale lembrar que P.T. é um jogo que não está disponível de maneira oficial na PlayStation Store desde seu cancelamento, o que levou a produtora Konami a removê-lo da loja.

O desbloqueio em si ainda é bastante limitado e, apesar de conceder acesso de escrita e leitura ao console, não permite a execução de apps externos, sendo impossível rodar um jogo, por exemplo. A falha de segurança também só pode ser usada em versões do sistema de 4.03 de outubro de 2021, funcionando apenas em 30% das vezes.

O criador do exploit alerta que esse desbloqueio não se trata de algo voltado para o público, interessando somente a desenvolvedores curiosos sobre o funcionamento do videogame. Uma falha de segurança, no entanto pode ser uma porta de entrada para que desenvolvedores mal-intencionados que busquem oferecer jogos piratas no futuro.