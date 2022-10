Jaula: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme de terror da Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

O casal Paula (Elena Anaya) e Simón (Pablo Molinero), que vive em um condomínio de luxo, certo dia encontra uma garotinha perdida vagando por uma estrada perto da casa deles. Após levar a criança ao hospital, os dois descobrem que seus rins estão em situação de funcionamento crítico e que ela possui algum trauma enorme, mas com causa desconhecida, o que faz com que ela não fale nem mesmo saiba alguns dos principais aspectos de sua própria identidade e origem.

No decorrer dos 107 minutos do longa, o espectador é nutrido por um mistério constante e chamativo, visto que a menina é obcecada por um "monstro", que acredita que a assombrará caso ela atravesse uma linha de giz traçada no chão. Contudo, mesmo com o passado sombrio que cerca a criança, o casal resolve adotar a garotinha — que chamam de Clara — temporariamente. Com o tempo, Paula e Simón tentam entender os medos e inseguranças da pequena, bem como sua verdadeira origem, já que os dois não têm filhos devido à uma dificuldade para engravidar.