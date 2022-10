JBL Charge 5 é boa? Veja ficha técnica e detalhes da caixa de som

A JBL Charge 5 é uma caixa de som Bluetooth portátil que promete entregar boa qualidade sonora para realizar festas em qualquer ambiente. O aparelho de áudio conta com bateria com autonomia de 20 horas e ainda pode servir de power bank para recarregar outros dispositivos. Com design simples, o modelo ainda conta com certificação IP67 , que o torna resistente a poeira e água. Na Amazon , é possível adquirir o speaker por a partir de R$ 886 .

Disponível nas cores vermelho, preto e azul, a Charge 5 é uma boa opção para os usuários que desejam uma caixa de som versátil e de fácil transporte. Para auxiliar os consumidores que pensam em adquirir o speaker, o TechTudo analisou os principais pontos da ficha técnica do modelo. A seguir, você encontra detalhes sobre o seu design, funcionalidades, qualidade do som e muitos mais.

Ficha técnica da JBL Charge 5

Lançamento no Brasil: 2021

Preço: a partir de R$ 886

Dimensões: 22 x 9,6 x 9,3 cm

Peso: 960 gramas

Cor: vermelho, azul e preto

Bateria: até 20 horas de reprodução (7.500 mAh)

Tempo de recarga da bateria: quatro horas

Resposta em frequência: 60 Hz a 20.000 Hz

Transdutor: woofer de 52 mm x 90 mm, tweeter de 20 mm

Potência: woofer de 30 W RMS, tweeter de 10 W RMS

Versão do Bluetooth: 5.1

Extras: classificação IP67, PartyBoost e powerbank

Design

A caixa de som JBL Charge 5 tem um design simples e minimalista. Sem muitos detalhes em sua estrutura, o dispositivo também possui tamanho compacto, o que deve agradar os usuários que buscam por um modelo de fácil transporte, que possa ser levado na bolsa ou mochila. O modelo está disponível nas cores vermelho, preto e azul.

O speaker possui revestimento de tecido que promete ser resistente e durável. Outro detalhe importante são os seus acabamentos emborrachados, que garantem maior segurança à caixinha. A ficha técnica do produto ainda indica que ela é capaz de suportar até mesmo acidentes comuns que possam ocorrer em festas, como o derramamento de bebidas, já que o modelo é resistente a líquidos. A JBL Charge 5 mede 22 x 9,6 x 9,3 cm e pesa 960 g. Seu tamanho compacto deve permitir ao usuário realizar uma festa em qualquer lugar.

Funcionalidades

Com Bluetooth na versão 5.1, a caixinha permite realizar diversos tipos de conexão. Os usuários podem reproduzir músicas do celular, do tablet e até mesmo do computador. Para facilitar a conexão entre mais de um aparelho, o speaker conta com a tecnologia de conexão muitipontos. Assim, é possível alternar entre dois smartphones ou tablets para definir qual está no comando da reprodução.

A Charge 5 também é compatível com o recurso PartyBoost, da JBL. Essa função possibilita ampliar o som da festa com diversas caixas de som da marca. Ao emparelhar duas caixas compatíveis com o recurso, é possível criar um som estéreo para aproveitar as músicas com volume ainda mais alto. A Charge 5 é compatível com diversos outros modelos da JBL.

A caixinha de som não possui nenhum menu com botões físicos, com isso, todas as ações podem ser realizadas diretamente no dispositivo conectado pelo meio sem fio. Além do Bluetooth, a Charge 5 apresenta uma porta USB-C e uma USB-A, que podem ser usadas para recarregar a bateria do speaker e como fonte de energia para outros dispositivos, respectivamente.

Sua classificação IP67 torna a caixa de som resistente a água e poeira, permitindo aproveitar momentos na piscina, em parques e na praia sem deixar sua playlist favorita de lado.

Qualidade do som

No quesito qualidade sonora, a caixa de som JBL Charge 5 promete entregar boa experiência para que os usuários possam desfrutar suas músicas em ambientes pequenos, grandes ou ao ar livre. Equipada com um driver de longa excursão, juntamente ao tweeter e a dois radiadores de graves, o speaker promete um som bem definido com 40 W de potência RMS. Sua potência fica divida entre 30 W RMS do woofer e 10 W RMS do tweeter.

A ficha técnica do produto ainda aponta que sua resposta de frequência trabalha na faixa de 60 Hz a 20.000 Hz. Em relação ao sinal de ruído, a JBL Charge 5 alcança uma frequência maior que 80 dB. Em linhas gerais, o dispositivo pode entregar boa performance para um público-alvo diverso. Se combinada com outras caixas de som da JBL via PartyBoost, sua potência é ainda maior.

Bateria

A autonomia da JBL Charge 5 é um de seus principais destaques. A caixinha de som promete reproduzir até 20 horas de música, o que possibilita diversão em festas longas ou utilizar o aparelho em diversas situações sem ter a necessidade de um carregador por perto. A bateria do dispositivo possui 27 Wh com 7.500 mAh.

O tempo de carregamento do dispositivo é de quatro horas. Para recarregar a bateria, o usuário pode utilizar o cabo USB-C que vem na caixa. Também é possível utilizar a Charge 5 como um powerbank para recarregar a bateria do smartphone, bastando apenas conectá-lo à caixa de som.

Preço e garantia

No site oficial da JBL no Brasil é possível encontrar a Charge 5 por cifras a partir de R$ 1.299. A fabricante fornece 12 meses de garantia contra eventuais defeitos que a caixa de som possa apresentar ao longo do período. Os consumidores podem, no entanto, encontrar o produto por valores mais baixos no varejo nacional.

Principais concorrentes

No e-commerce nacional, é possível encontrar diversas opções de caixa de som portáteis que competem com o modelo da JBL. Uma concorrente mais em conta é a LG Xboom Go PL7. O speaker pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 559. Dentre suas principais funcionalidades, é possível encontrar conexão sem fio via Bluetooth, bateria que promete autonomia de 24 horas e resistência IPX5 contra água.

Outra opção pode ser a Ultimate Ears Megaboom 3. O dispositivo também é uma alternativa portátil e resistente a água que promete autonomia de até 20 horas de música. Um de seus principais atrativos é a possibilidade de parear até 150 caixas do mesmo modelo para criar um ambiente com grande potência sonora. Na Amazon, o modelo pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 999.

