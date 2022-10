JBL Quantum 100 é bom? Veja preço e detalhes do headset gamer

O JBL Quantum 100 foi lançado no Brasil em 2020 e pode ser uma boa opção para quem quer um headset gamer da marca por um valor mais em conta. Com design over-ear , o dispositivo promete conforto e boa qualidade sonora para diversos tipos de jogos e plataformas. Sua espuma de memória promete aos usuários diversas horas de jogatina sem gerar incômodo. Disponível nas cores branco e preto, o Quantum 100 pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 139 .

Como um dispositivo de entrada, o fone de ouvido apresenta configurações de áudio simples, mas que prometem entregar muitos detalhes durante a reprodução de sons nos jogos. A seguir, confira as principais informações de sua ficha técnica e veja se o modelo vale a pena para você.

Conheça os principais detalhes da ficha técnica do fone de ouvido gamer JBL Quantum 100

Ficha técnica do JBL Quantum 100

Lançamento no Brasil: 2020

Preço: a partir de R$ 139

Driver: 40 mm

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz a 20.000 Hz

Impedância: 32 ohms

Dimensões: 10,2 x 8,9 x 2,5 cm

Peso: 220 g

Cores: preto e branco

Conexão: via cabo com conector de 3,5 mm

Design

O visual do headset JBL Quantum 100 conta com poucos detalhes e está disponível nas cores branco e preto. Monocromático, o dispositivo pode agradar aos usuários que buscam por um modelo de fone de ouvido gamer discreto. Além disso, suas espumas de memória nas ear cups podem garantir horas de uso sem gerar incômodo.

Fone de ouvido gamer JBL Quantum 100 tem design discreto

O Quantum 100 possui design over-ear — ou seja, ele é capaz de cobrir toda a orelha do usuário durante o uso. Isso possibilita uma experiência imersiva nos jogos, reduzindo os ruídos do ambiente de maneira passiva. Além das conchas com espuma revestidas de um material que remete ao couro, sua haste também apresenta uma proteção para gerar menos impacto na cabeça do usuário.

Apesar de ser over-ear, o Quantum 100 possui tamanho compacto. Suas dimensões, conforme a ficha técnica, são de 10,2 x 8,9 x 2,5 cm (A x L x P). Além disso, seu peso de 220 g é outro fator importante para gerar mais conforto durante seu uso. Seu cabo mede 120 cm.

Funcionalidades

O Quantum 100 é um fone de entrada versátil que pode ser usado em jogos de diversas plataformas, podendo conectado a computadores, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5) e em smartphones e tablets. Seu cabo de 3,5 mm (P2) possibilita a conexão diretamente com os dispositivos e consoles, ou em controles que possuem a entrada para fones.

Fone de ouvido Quantum 100, da JBL, também está disponível na cor branca

Embora seja um modelo de entrada, o Quantum 100 possui compatibilidade com recurso Windows Sonic Spatial Sound, sistema de som surround nativo do Windows. Com isso, os usuários que utilizam o sistema operacional Windows 10 e os consoles Xbox One podem aproveitar o recurso para conseguir acompanhar diversos detalhes nos games.

A comunicação com outros jogadores pode ser feita por um microfone boom direcional que acompanha o dispositivo. O microfone conta com recursos de silenciamento que permitem ao seu time ouvir o que você está sendo falado sem ruídos. O periférico de voz ainda pode ser removido quando necessário.

Qualidade do som

O Quantum 100 promete boa qualidade sonora para diversos tipos de jogos. Além de ser compatível com o recurso de som surround do Windows, o fone também possui a assinatura Quantum Sound Signature, da própria JBL. Segundo a marca, o dispositivo é capaz de entregar um ambiente sonoro mais realista, o que pode abrir vantagem para o usuário em alguns jogos de batalha competitivos.

Fone de ouvido gamer JBL Quantum 100 promete detalhamento nos sons

Além do realismo, a promessa é de que o fone seja capaz de reproduzir bem os detalhes durante os jogos, como explosões e passos inimigos, por exemplo. Aliado ao seu design over-ear com espumas que também auxiliam no isolamento de sons externos, o modelo pode entregar uma boa experiência para os gamers amadores.

Na parte técnica, o Quantum 100 é equipado com drivers de 40 mm e com conexão via cabo, o que deve proporcionar mais estabilidade. A frequência de resposta dos drivers é de 20 Hz a 20.000 Hz e a sensibilidade é de 96 dB, com 32 ohms de impedância. Essas especificações de áudio estão dentro do padrão dos modelos de entrada do segmento.

Preço e garantia

O fone de entrada da linha JBL Quantum pode ser adquirido no site oficial da marca por a partir de R$ 219. Sua garantia é de 12 meses contra eventuais problemas técnicos que possam ocorrer.

No e-commerce nacional, os consumidores encontram o dispositivo de áudio por um preço mais acessível. Na Amazon, o fone JBL Quantum 100 na cor preto pode ser adquirido por a partir de R$ 161. A versão de cor branca é vista por R$ 139 no site de varejo.

Principais concorrentes

Na Amazon, é possível encontrar modelos over-ear e com cabo de conexão que concorrem com o Quantum 100. Uma das opções de entrada é o headset gamer HyperX Cloud Stinger Core. Seus principais destaques são as promessas de leveza, conforto e imersão nos jogos. O dispositivo apresenta microfone com cancelamento de ruídos no modelo flip e pode ser adquirido por a partir de R$ 169.

Outro modelo que pode ser interessante é o Havit HV-H2002d. O fone de ouvido gamer também conta com visual over-ear, conchas com espuma e cabo com plugue de 3,5 mm. Compatível com múltiplas plataformas, o headset é uma opção robusta com poucos detalhes visuais e que pode ser adquirida por a partir de R$ 217.

