JBL Tune 510BT é bom? Veja detalhes e preço do fone de ouvido Bluetooth

JBL Tune 510BT é um fone de ouvido Bluetooth que promete ser leve e confortável para o dia a dia. Um de seus principais destaques é sua bateria com autonomia para até 40 horas de uso. Para entregar conforto ao ser usado por diversas horas seguidas, o modelo conta com revestimento acolchoado, o que pode gerar menos incômodo durante o uso. Na Amazon , é possível encontrar o modelo à venda por a partir de R$ 179 .

Com visual simples e acabamento em plástico, o headphone Tune 510BT está disponível em três cores. O modelo ainda é leve e pode ser transportado com facilidade. A seguir, o TechTudo detalha os principais destaques do fone de ouvido da JBL. Conheça o modelo, sua disponibilidade e saiba se é uma boa opção para você.

Ficha técnica do JBL Tune 510BT

Lançamento no Brasil: 2021

Preço: a partir de R$ 179

Driver: 32 mm

Frequência de resposta dos drives: 20Hz a 20.000 Hz

Impedância: 32 ohms

Dimensões: 7,3 x 7,3 x 1,7 cm e pesa 160 gramas

Cores: preto, branco e azul

Bluetooth: versão 5.0

Autonomia da bateria: 40 horas (450 mAh)

Tempo de carga: Cerca de 2 horas

Alimentação: USB-C

Design

O headphone JBL Tune 510BT é um modelo com design on-ear que promete conforto mesmo ao ser utilizado por diversas horas seguidas. O dispositivo possui conchas com espuma revestidas em tecido que remete a couro, sendo uma boa escolha para os usuários não adeptos dos dispositivos over-ear. Além disso, sua haste também é acolchoada para evitar desconfortos.

Compacto, o fone de ouvido da JBL pode ser dobrado, o que tende a facilitar seu transporte dentro de bolsas e mochilas. Para preservar a integridade do produto, uma vez que boa parte da sua estrutura é produzida em plástico, o ideal é que o usuário o armazene em alguma case de transporte. O Tune 510BT está disponível nas cores preto, branco e azul.

Sua ficha técnica aponta dimensões de 7,3 x 7,3 x 1,7 cm e peso de 160 g. Por ser leve, o dispositivo pode apresentar uma experiência mais confortável. Em sua ear-cup esquerda, é possível encontrar alguns botões físicos que possibilitam aos usuários realizar comandos sem ter de retirar o smartphone do bolso.

Funcionalidades

Para reproduzir sons em alta qualidade, o fone de ouvido JBL Tune 510BT possui conexão Bluetooth na versão 5.0. A promessa é que os usuários possam desfrutar músicas, séries, filmes e jogos em smartphones, tablets e notebooks. Para facilitar a conexão entre diversos aparelhos, o acessório de áudio conta com a tecnologia de conexão muitipontos. Assim, é possível alternar entre um vídeo assistido em um dispositivo para uma chamada no celular, por exemplo.

Um menu com botões físicos possibilita que o usuário aumente ou diminua o volume da mídia em reprodução, pause e reproduza e acione a assistente de voz do smartphone. Com o microfone integrado, é possível tirar dúvidas com Siri ou Google Assistente sem precisar pegar o celular. A fabricante ainda informa que o modelo é resistente a respingos d’água.

Qualidade do som

O fone de ouvido Bluetooth JBL Tune 510BT promete entregar boa qualidade sonora. Dentre as suas especificações, vale destacar o som JBL Pure Bass, que garante áudio com qualidade e fiel às nuances das músicas. O modelo, no entanto, tende a agradar apenas os usuários menos exigentes, uma vez que o design on-ear não possibilita o isolamento passivo de ruídos externos, o que pode limitar sua experiência.

Em seus componentes é possível encontrar driver de 32 mm com sensibilidade de 103 dB. O fone trabalha com resposta de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz e impedância de 32 ohms, números dentro do esperado para a categoria do dispositivo.

Bateria

A bateria do fone JBL Tune 510BT é um de seus destaques positivos. Com promessa de autonomia de até 40 horas, o dispositivo consegue ficar alguns dias longe do carregador e acompanhar o usuário em diversos momentos do cotidiano. O modelo pode ser ideal para quem precisa realizar viagens longas ou não tem a disponibilidade de recarregar sua bateria com frequência.

Com alimentação via cabo USB-C, a bateria do Tune 510BT demora cerca de duas horas para chegar a 100%. O modelo também é compatível com um carregamento rápido, oferecendo duas horas de áudio com apenas cinco minutos de recarga.

Preço e garantia

O fone de ouvido Bluetooth JBL Tune 510BT é vendido no site oficial da JBL por a partir de R$ 299. O acessório possui garantia de 12 meses contra eventuais problemas que possam ocorrer durante seu uso.

Principais concorrentes

Na Amazon, é possível encontrar alguns modelos que concorrem com o JBL Tune 510BT. Uma opção que pode ser interessante é o Philips Wireless TAUH202BK. O modelo oferece conexão sem fio, driver de 32 mm e bateria que dura 15 horas para ouvir músicas, assistir a séries e filmes. É possível adquirir o modelo por a partir de R$ 195.

Outra opção é o Edifier W600BT, modelo com conexão Bluetooth e que promete autonomia de 30 horas de uso. Seu destaque está no conforto durante o uso e na presença de um cabo de áudio que possibilita ouvir músicas com resolução aprimorada. No e-commerce, o modelo pode ser adquirido por a partir de R$ 237.

