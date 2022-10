JBL Wind 2 é boa? Veja preço e detalhes da caixa de som

JBL Wind 2 é uma caixa de som portátil da fabricante que pode ser usada em diversos ambientes. Com tamanho compacto e mosquetão, o dispositivo pode ser transportado na mão, pendurado na mochila ou no guidão da bicicleta. A conexão é feita via Bluetooth , P2 ou cartão SD . Um de seus principais destaques é o sintonizador FM, que permite ouvir rádios de músicas e notícias. É possível encontrar a caixinha de som no varejo nacional por valores a partir de R$ 204.

Disponível apenas na cor preta, a Wind 2 possui acabamento emborrachado para garantir mais segurança de sua estrutura, além de oferecer certificação IPX7 contra água. Para ajudar os usuários que desejam adquirir uma caixinha de som portátil, o TechTudo preparou uma análise da JBL Wind 2 com suas especificações.

Ficha técnica da JBL Wind 2

Lançamento no Brasil: 2020

Preço: a partir de R$ 204

Dimensões: 9,86 x 8,69 x 4,72 cm

Cores: preto

Peso: 370 g

Bateria: autonomia de dez horas

Versão do Bluetooth: 4.2

Potência nominal: 5 W RMS

Extras: rádio FM, entrada para cartão SD e classificação IPX7

Design

A JBL Wind 2 é uma caixa de som portátil com múltiplas acoplagens, podendo ser utilizada de diversas formas. O aparelho possui um suporte de guidão para ser fixado em bicicletas, motos e patinetes, além de um mosquetão para ser engatado em bolsas e mochilas. Seu tamanho compacto torna a caixinha de som ideal para os usuários que realizam trilhas, passeios em parques, áreas de mata e também na praia.

Para garantir mais segurança durante o transporte, a Wind 2 conta com revestimento emborrachado. Essa capa antiderrapante pode evitar que o speaker escorregue ao ser carregado na mão e também protege contra eventuais arranhões causados por quedas. Suas dimensões são de 9,86 x 8,69 x 4,72 cm e seu peso é de 370 g.

Na parte frontal da caixinha, há um visor LCD que possibilita visualizar as informações sobre o que está sendo reproduzido. Em sua lateral, é possível encontrar um menu com botões físicos para controlar o volume, atender chamadas e pausar as músicas que estão em reprodução.

Potência e som

Por ser um modelo portátil e planejado para acompanhar o usuário em diversos momentos, a Wind 2 pode apresentar potência sonora limitada no ambiente ao seu redor. Sua ficha técnica aponta potência nominal de 5 W RMS, o que está dentro do esperado para o tamanho do dispositivo.

No site da JBL, não há muitas especificações sobre suas configurações de áudio. Com base nas informações divulgadas pela marca, a Wind 2 permite levar a música para qualquer lugar, mas não deve conseguir competir com um ambiente com muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, por exemplo.

Recursos

A Wind 2 é uma caixa de som versátil, que apresenta diversos modos de conexão para tocar músicas. Com Bluetooth 4.2, é possível conectá-la a dispositivos como celulares, tablets e notebooks. Sua entrada para cartão SD permite que o usuário transfira as músicas para o cartão de memória previamente, e depois as reproduza no speaker. Já a conexão P2 possibilita conectar cabos de áudio e até mesmo fones de ouvido.

Um recurso interessante que é apresentado em poucas caixas de som atualmente é a rádio FM. A Wind 2 conta com um sintonizador de FM digital, oferecendo aos usuários mais uma possibilidade para ouvir músicas e notícias. Seu visor LCD permite alternar entre as estações desejadas.

Por ser um modelo prático e que pode ser levado para qualquer lugar, o dispositivo possui certificação IPX7, garantindo resistência a água em diversas situações. Com isso, é possível levá-la para a beira da piscina, praia, parques ou usá-la mesmo durante a chuva com tranquilidade.

O speaker da JBL ainda conta com um microfone que permite a comunicação em chamadas de voz. O usuário pode atender às ligações do celular e conversar diretamente pela caixa de som, que amplia o volume do que está sendo dito por quem está do outro lado da linha. Com recurso de cancelamento de ruídos e eco, a Wind 2 promete transmitir a voz do usuário com clareza.

Bateria

Embora tenha tamanho compacto, a JBL Wind 2 promete uma boa autonomia para o segmento. A promessa é que sua bateria consiga reproduzir até dez horas de músicas. Com isso, os usuários que planejam utilizar o aparelho durante passeios mais longos ou trilhas de bicicleta podem obter um bom resultado com o dispositivo. A recarga da bateria é feita via cabo USB, que vem acompanhado do produto na caixa.

Preço e custo-benefício

No site oficial da JBL, a caixa de som portátil Wind 2 pode ser adquirida por R$ 349. O modelo possui garantia de 12 meses contra eventuais problemas técnicos que possam ocorrer.

No e-commerce nacional, o modelo pode ser encontrado por um valor mais em conta, oferecendo um melhor custo-benefício ao usuário. O speaker pode ser encontrado na Amazon por preços a partir de R$ 204.

Concorrentes

No e-commerce nacional, é possível encontrar algumas opções de caixas de som portáteis que podem concorrer com a Wind 2. Um modelo mais em conta é a Anker SoundCore Icon Mini, que pode ser adquirida na Amazon por preços a partir de R$ 174. O speaker vem com um cordão que possibilita seu transporte em bolsas, mochilas ou carregado na mão e sua bateria promete autonomia de oito horas. A caixinha ainda tem certificação IP67, sendo resistente à água.

Outra opção de alto-falante que pode ser usado em bicicletas e motos é a Onforu SK03. O dispositivo de áudio possui conexão Bluetooth, autonomia de dez horas para tocar músicas e design compacto com suporte de encaixe em guidões. Sua certificação IPX7 também a torna uma caixa de som resistente à água. É possível adquirir o modelo por valores a partir de R$ 411 na Amazon.

