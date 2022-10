João do Vale: Google celebra 88º aniversário do cantor com Doodle

O cantor e compositor João do Vale é homenageado com um Doodle do Google nesta terça-feira (11), data em que o artista completaria 88 anos. A imagem, exibida na página inicial do buscador, mostra João do Vale ao centro, com um microfone, e rodeado por instrumentos musicais como tambor, sanfona, triângulo e violão. Lembrado como uma figura-chave no cenário musical brasileiro, ele morreu em 6 de dezembro de 1996, aos 62 anos.

O Doodle de João do Vale pode ser visto na página inicial do buscador no computador e no celular. A imagem está sendo exibida somente no Brasil. Ao clicar na figura, o usuário é levado para a página de resultados de busca sobre a vida do cantor. Ainda é possível compartilhar a homenagem por e-mail ou pelas redes sociais.

Quem foi João do Vale?

João Batista do Vale nasceu em 11 de outubro de 1934 em Pedreiras, município do interior do Maranhão. Com 13 anos de idade, ele já compunha e fazia peças para um grupo de "Bumba-Meu-Boi". Apesar de essa participação ter desenvolvido seus dotes musicais, o menino não obteve retorno financeiro. Na infância, João vendia laranjas para ajudar a sustentar a família.

Depois da juventude, o compositor migrou para o Rio de Janeiro, onde exerceu diversos empregos até entrar no mundo artístico. Ele escreveu clássicos da música brasileira, como "Carcará" — muito conhecido na voz de Maria Bethânia e gravado por ele mesmo com Chico Buarque — e "Pisa na Fulô"— que fazia parte do repertório da cantora Nara Leão. Como era analfabeto, João se via obrigado a memorizar as músicas e peças que compunha, até conhecer outros artistas que o ajudaram em seu processo de composição.

João do Vale morreu em 6 de dezembro de 1996, vítima de um acidente vascular cerebral. No Centro Histórico de São Luis, existe um teatro dedicado a ele. Em sua cidade natal, Pedreiras, há um memorial que o homenageia.

