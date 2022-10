Jogo do Ano: Melhores do Ano TechTudo elege game destaque de 2022

A terceira edição do Prêmio Melhores do Ano TechTudo vai eleger o jogo de maior destaque em 2022. Nesta quinta-feira (20), você conhece os cinco candidatos ao título de Jogo do Ano, os critérios de avaliação e o time de jurados que vai escolher do vencedor. Além da categoria de games, a proposta é indicar os celulares, apps, jogos e eletrônicos que marcaram o ano, contando com um grupo de especialistas em tecnologia para eleger os vencedora. E, assim como no ano passado, o público também pode votar em todas as categorias para eleger seu favorito em 2022. Veja a seguir como:

O ano de 2022 ficou muito marcado pelo "pós-pandemia", que ainda não acabou, mas já tem menor impacto no convívio social por conta da vacinação em massa contra o Coronavírus. Durante o período de isolamento, o número de gamers no país cresceu bastante, com 72,2% afirmando que jogaram na quarentena. A informação é da Pesquisa Game Brasil de 2022, que aponta ainda que o hábito é comum a 74,5% dos brasileiros.

Além do maior interesse por jogos em geral, 2022 trouxe diversos títulos que estavam previstos para os anos anteriores, mas sofreram algum atraso. Inclusive, alguns nomes de peso ficaram para o final do ano e para o início de 2023, e acabaram fora da lista final do Melhores do Ano. Para escolher o game destaque no período, foram utilizados alguns critérios.

Critérios

Representatividade no mercado: qual foi o impacto do título no mercado em 2022? Será considerado o tempo desde seu anúncio até o lançamento; Jogabilidade e diversão: analisar a gameplay, além dos modos e grau de diversão que eles proporcionam a quem está jogando; Avaliação da crítica: avaliação da crítica internacional especializada em jogos. Entram na lista os games mais bem avaliados em seus principais quesitos; Avaliação de usuários: trazer o feedback da comunidade em relação aos jogos de 2022. A seleção considera lançamentos que tinham alta expectativa e aqueles que surpreenderam quando chegaram às mãos dos jogadores; Downloads e unidades vendidas: para fechar os critérios, foi considerado o número de unidades vendidas e/ou baixadas dos jogos finalistas no primeiro mês de lançamento.

Finalistas

O título, lançado pela From Software junto à Bandai Namco, é um souls-like roteirizado por George R. R. Martin, autor da série de livros que deu origem a Game of Thrones. O jogo se destaca por trazer, pela primeira vez em games do tipo, um mundo aberto focado em exploração, mas seguindo a dificuldade característica da série. O jogador assume o papel de um Maculado, que deve reunir os pedaços do Anel Prístino para se tornar o Elden Lord. Mas isso não acontece sem passar por muitos percalços no caminho.

O título bateu recordes históricos de venda: mesmo trazendo a dificuldade característica de souls-like, o foram mais de 12 milhões de cópias em menos de um mês, o mais vendido em menos tempo da história da Bandai Namco. Além disso, o game foi imensamente elogiado pela crítica especializada, chegando a debutar com impressionantes 98 no Metacritic, site agregador de notas. Atualmente, Elden Ring tem 96 de nota no site em sua versão para o Xbox Series X/S, e também chegou para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

A sequência direta de Horizon Zero Dawn também está na nossa lista de melhores do ano. O game, lançado para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), chegou às lojas em fevereiro com a expectativa de ser um dos principais lançamentos de 2022. A história começa exatamente a partir do final do primeiro game, com Aloy seguindo sua jornada após salvar a cidade de Meridiana da ameaça de Hades. O jogo melhorou tudo que já era bom no predecessor, além de trazer novas features, como um gancho parecido com o de Nathan Drake em Uncharted 4, e um planador semelhante ao visto em Zelda: Breath of the Wild.

Os gráficos também atingiram um novo patamar de realismo e os combates ficaram mais dinâmicos, mesmo que o corpo a corpo ainda não seja o forte do jogo da Guerrilla. Isso sem mencionar as novas opções de acessibilidade, que ficaram mais complexas, e o divertido modo foto, que, por si só, já é o suficiente para fazer os jogadores ficarem horas tirando fotos.

Pokémon Legends: Arceus também foi outro destaque em 2022. O game da Nintendo em parceira com a The Pokemon Company já vendeu mais de 12 milhões de unidades, sendo 6,5 milhões somente na primeira semana, o que já configura um sucesso comercial. O jogo foi responsável por trazer uma nova fórmula à série, permitindo uma exploração em mundo aberto em terceira pessoa e deixando o processo de capturar Pokémon mais intuitivo. Grande parte do motivo do sucesso de Arceus é, justamente, essa dinâmica de exploração, que era pedida há muito tempo pelos fãs da série.

A aventura é ambientada na região de Sinnoh, muito antes de a província ter Ligas Pokémon ou de ser conhecida por esse nome. Por isso, o objetivo é catalogar os monstrinhos e criar a primeira pokédex da história, o que deve incluir o maior número de Pokémon com que o jogador tiver contato, seja batalhando ou capturando. O game pode ser aproveitado exclusivamente no Nintendo Switch.

Multiversus foi uma grata surpresa no ano de 2022. O jogo de luta gratuito da Warner Bros. trouxe disputas divertidas entre times compostos por personagens de propriedade da empresa, como Salsicha (Scooby-Doo), Arya Stark (Game of Thrones), Mulher Maravilha, Batman, Steven Universe, entre outros. O jogo, que segue um estilo de luta em arena, como Brawlhalla e Super Smash Bros. Ultimate, nem mesmo foi lançado oficialmente, mas já vem batendo recordes em suas versões beta. Em julho, ele bateu a marca de 144 mil jogadores em simultâneo no Steam, recorde para o gênero de luta.

O game foi muito elogiado por conta do dinamismo e, evidentemente, da combinação pouco usual de habilidades entre os personagens. É um tanto inusitado imaginar, por exemplo, o Super-Homem formando uma dupla com o Salsicha. Contudo, é justamente essa dose de carisma e irreverência alinhada a uma gameplay refinada, estratégica e divertida que transformaram o jogo no sucesso que ele já é. Multiversus chegou em julho para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Outra surpresa inusitada de 2022 foi Stray, ou simplesmente o "jogo do gato". O game foi o primeiro a ser oferecido no dia um via PS Plus, que se tornou um serviço por assinatura nos moldes do rival Xbox Game Pass apenas esse ano. O título cativou os jogadores por conta da forma com que reproduzia o comportamento de um gato e, também, como transmitia esse fator para a gameplay. Miar, arranhar e se esfregar pedindo carinho são algumas das ações possíveis com o protagonista felino que, mesmo sem uma única fala, conquistou público e crítica com seu carisma e olhinhos reluzentes.

Na história, o jogador assume o papel de um gatinho laranja que se perde de seu bando depois de cair em um enorme buraco. Ao explorar o lugar para tentar encontrar uma saída, o felino descobre uma cidade futurista habitada por robôs, que se escondem de estranhas criaturas devoradoras de matéria, os Zurk. Cabe ao bichano, então, encontrar uma forma de voltar à superfície e, conforme ele embarca nessa jornada, o jogador vai entendendo o que aconteceu com o mundo para que chegasse àquelas circunstâncias. O título está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC.

Avaliadores

O TechTudo selecionou cinco jurados especialistas em games para avaliar os títulos finalistas e definir qual deve ser o Jogo do Ano. Veja quem são:

Yuri Hildebrand: editor de Jogos e Esports do TechTudo

Vivi Werneck: editora-asssistente no Tecnoblog

Vinícius Munhoz: editor-chefe do Voxel

Tayná Garcia: redatora no Nerdbunker

Felipe Goldenboy: repórter no Canaltech e streamer

Votação Popular

Em 2022, a votação segue aberta para o público. VOTE no jogo que você considera o melhor do ano até o dia 8 de novembro! Aquele que for mais lembrado pelos leitores receberá o título de "Jogo do Ano — Voto Popular".