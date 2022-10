Lançamentos da Netflix em novembro: veja estreias de filmes e séries

Os lançamentos da Netflix em outubro de 2022 foram divulgados pelo streaming na quarta-feira (26). Os grandes retornos de séries aclamadas como The Crown, Manifest e Elite estão entre os títulos mais aguardados pelos assinantes. A estreia do seriado “Wandinha”, que contará a história da personagem de “A Família Addams”, é uma das novas produções e conta com direção de Tim Burton (Sweeney Todd, Alice no País das Maravilhas e Edward Mãos de Tesoura). Ainda no quesito séries, outra nova produção da Netflix é “1899”, dos mesmos criadores da série de sucesso Dark. Já para os amantes de reality show, a plataforma de streaming disponibilizará a segunda temporada de “Casamento às Cegas: Brasil”.