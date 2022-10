Lançamentos do Globoplay em outubro: veja estreias de séries e novelas

Os lançamentos do Globoplay em outubro de 2022 foram divulgados nesta semana. Um dos principais destaques é a novela “Todas as Flores”, produção original considerada como “novela das 9”, lançada exclusivamente na plataforma de streaming. A história é escrita por João Emanuel Carneiro e protagonizada pelas atrizes Sophie Charlotte e Regina Casé. As primeiras versões de outras novelas clássicas da TV Globo também entram no catálogo neste mês – "Selva de Pedra", no próximo dia 10, e "Anjo Mau", no dia 24.