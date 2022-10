LBFF 8: confira 5 destaques da fase classificatória

A Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8 chegou ao fim da fase classificatória (ou de grupos) e tem agora pela frente a final, que acontece no próximo sábado (15). Ao todo, foram nove semanas e 27 rodadas realizadas entre os dias 6 de agosto e 3 de outubro. Nesse período, a competição contou disputas acirradas pela liderança, o drama para permanecer entre as 12 melhores na tabela de classificação (e ir à final), além da batalha individual pelo MVP. A seguir, você confere alguns destes grandes momentos ocorridos na fase classificatória.

1 de 5 TSM FTX superou o Fluxo na última rodada da Semana 9 para ficar com a liderança da primeira fase — Foto: Divulgação/Garena Free Fire TSM FTX superou o Fluxo na última rodada da Semana 9 para ficar com a liderança da primeira fase — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

👉 Quantos diamantes eu já comprei no Free Fire? Saiba no Fórum do TechTudo

1. Luta pela liderança (TSM FTX x Fluxo)

Nas primeiras semanas de LBFF 8, tudo indicava que a liderança ficaria com o Fluxo. Com uma sequência de rodadas dominantes e muitos BOOYAHS! para a conta, a equipe liderada por Emanuel "Ousado" Costa fez suas rivais comerem poeira rapidamente e adquiriu uma vantagem absurda na primeira colocação. Vivo Keyd e LOUD eram candidatas a entrarem nesta disputa, mas a irregularidade nas primeiras semanas fez ambas se distanciarem demais do Fluxo e se limitarem em apenas a se garantirem entre as 12 finalistas.

Contudo, a partir da Semana 4, a TSM começou a mostrar a que veio. Com destaque para os jogadores "Raone7" e "Federal7", o time foi, de pouco a pouco, saltando na tabela, superando VK e LOUD e logo se aproximando do Fluxo, que seguia mostrando boas atuações, mas sem o mesmo ritmo dominante. A batalha durou até a última rodada da Semana 9, quando a TSM marcou uma dobradinha, empatou com o Fluxo em 15 BOOYAHS! e superou seu rival por apenas sete pontos na tabela.

2. Os 700 abates de Cauan7

2 de 5 Cauan7 foi o primeiro jogador a alcançar as marcas de 600 e 700 abates na LBFF — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Cauan7 foi o primeiro jogador a alcançar as marcas de 600 e 700 abates na LBFF — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Apesar de a atual campeã LOUD ter demorado para crescer na fase classificatória da LBFF 8, ela encerrou em uma boa terceira colocação e conta com alguns pontos de bônus para a grande final. Nessa campanha de recuperação, seu destaque absoluto foi novamente Cauan "Cauan7" da Silva. Ao lado de Jonatha "JapaBKR" Pereira, ele é o único jogador com um bicampeonato de LBFF, tendo conquistado o título com a própria LOUD e com a SS Esports. Ele mostrou que segue jogando em alto nível ao alcançar a marca de 116 abates na fase classificatória, a segunda maior da edição.

Sua atuação individual já seria incrível de uma forma ou de outra, mas ele fez ainda mais ao assegurar duas marcas históricas durante a LBFF 8. Na primeira semana, Cauan7 foi o primeiro jogador a alcançar os 600 abates em todas as edições de LBFF. Levando em consideração o número de abates que ele alcançou ao final desta edição, não é nenhuma surpresa dizer que ele também foi o primeiro jogador a chegar aos 700 abates para cravar novamente seu nome na história da competição.

3. Brilho das estreantes

A LBFF 8 contou com a presença de quatro equipes que faziam suas estreias no torneio: Angels, HUMMER Esports, Stars Horizon e Tropicaos. Deste quarteto, HUMMER e Tropicaos não conseguiram obter um bom desempenho. Os times demoraram muito para engrenar, tanto que foram os últimos a conquistarem um BOOYAH! na LBFF 8. A Tropicaos encerrou a fase regulamentar na penúltima colocação, enquanto a HUMMER conseguiu saltar para a 15° colocação após liderar de ponta a ponta a última rodada da competição.

Por outro lado, Angels e SH não sofreram a pressão da estreia. Ambas não fizeram uma campanha para ameaçar a liderança, mas sempre estiveram cotadas para estarem entre as 12 melhores. Angels fechou a primeira fase na 7° colocação com 6 BOOYAHS! e 650 pontos, enquanto a SH marcou 3 BOOYAHS! e alcançou os 666 pontos na 5° colocação. Por sinal, a SH obteve o recorde de pontos em uma única queda na LBFF 8, chegando a 33 pontos em Alpine durante a primeira rodada da Semana 6.

3 de 5 Stars Horizon e Angels fizeram uma excelente estreia durante a fase classificatória da LBFF 8 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Stars Horizon e Angels fizeram uma excelente estreia durante a fase classificatória da LBFF 8 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

4. O MVP da fase classificatória

O critério utilizado para definir um MVP é o número de abates. Na LBFF 8, dez jogadores conseguiram ultrapassar a marca de 100 abates. Porém, a batalha pelo MVP contou com poucas doses de emoção, visto que um jogador em questão não deu chances para seus adversários. Esse jogador é "Raone7", um dos grandes responsáveis pelo sucesso da TSM FTX durante a fase classificatória e que foi recompensado com o MVP ao final da última semana. Curiosamente, Raone7 também foi o MVP da C.O.P.A FF: Corrida do Milhão. Veja, na tabela abaixo, como ficou o Top 10:

LBFF 8 – Top 10 de Jogadores Colocação Jogador Equipe Abates 1° (MVP) Raone7 TSM FTX 129 2° Cauan7 LOUD 116 3° Yago Team Liquid 114 4° Federal7 TSM FTX 112 5° Kauelok paiN Gaming 110 6 Ousado Fluxo 109 7° Trap Stars Horizon 109 8° Draxx7 Magic Squad 105 9° Erick Meta Gaming 102 10° TATU13 Angels 101

Com 13 abates a mais do que o astro Cauan7, Raone7 foi indiscutivelmente o melhor jogador da fase de grupos da LBFF 8. Vale destacar também o seu parceiro Federal7, que marcou 112 abates e foi peça fundamental na trajetória da TSM até a liderança. O Top 10 também chama a atenção com a presença de Kauê "Kauelok" Ramos, o único da lista que não estará na grande final, pois, apesar de sua atuação com 110 abates, a paiN Gaming não conseguiu ficar entre as 12 melhores equipes.

4 de 5 Raone7 vive o melhor momento de sua carreira e caminha para se tornar no melhor jogador do Brasil — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Raone7 vive o melhor momento de sua carreira e caminha para se tornar no melhor jogador do Brasil — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

5. Briga pela última vaga

O principal drama da última rodada de LBFF 8 ficou por conta da batalha pela 12° colocação, onde ficava a última vaga para a grande final da competição. B4 Esports, Corinthians e paiN Gaming vinham lutando há muito tempo por essa classificação, mas o confronto entre os três times durou até a última rodada da última semana, realizada no dia 3 de outubro. O trio sabia que uma boa quantidade de pontos, somada a uma atuação ruim das rivais, poderia significar a passagem direta para a final e a disputa pelo título e a vaga no mundial. A vantagem nessa luta era para a B4 Esports, com 560 pontos, enquanto Timão e paiN estavam empatados com 533.

O trio não se destacou tanto na rodada de encerramento, liderada por uma surpreendente HUMMER Esports, equipe que não disputava mais nada na competição. Devido à boa vantagem, a B4 arriscou pouco e buscou pontuar mais pelas colocações do que pelos abates. Enquanto isso, Corinthians e paiN correram atrás de abates em cada queda ao mesmo tempo que secavam a B4. O Timão foi o que mais se aproximou de uma virada nas quedas finais, mas a B4 soube administrar sua vantagem e assegurou sua 12° colocação.

5 de 5 Após o susto, B4 confirmou sua vaga na final e vai tentar o primeiro bicampeonato da história da LBFF — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Após o susto, B4 confirmou sua vaga na final e vai tentar o primeiro bicampeonato da história da LBFF — Foto: Divulgação/Garena Free Fire