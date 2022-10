LBFF 8: TSM é líder da fase de grupos e B4 fica com última vaga na final

A TSM FTX foi a terceira colocada na rodada desta segunda-feira (3), a última da fase de grupos da Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8. O resultado foi o suficiente para superar o Fluxo na tabela de classificação e assegurar a liderança. Dessa forma, o esquadrão liderado por "Raone7", o MVP da fase classificatória com 129 abates, terá 12 pontos de bônus na final da LBFF 8, que acontece no próximo dia 15 de outubro. Também comemorou ao final da rodada a B4 Esports, que disputava a última vaga na decisão contra Corinthians e paiN Gaming e se saiu melhor nessa batalha.

A melhor equipe do dia, no entanto, foi a HUMMER Esports, um esquadrão que não tinha mais chances de classificação, mas mostrou seu valor na reta final. Fechou o Top 3 da rodada de encerramento a LOUD, que marcou 68 pontos e conseguiu fechar essa primeira fase na terceira colocação. A seguir, confira os destaques da última rodada da fase classificatória da LBFF 8 e todas as equipes que estarão na grande final.

1 de 4 TSM FTX cresceu na reta final da LBFF 8 e fechou a primeira fase na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire TSM FTX cresceu na reta final da LBFF 8 e fechou a primeira fase na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Dúvidas sobre o futuro

Ainda não há uma confirmação a respeito do futuro das equipes que ficaram entre as 13° e 18° colocações. Isso se deve ao fato de a empresa Garena estar sofrendo uma crise financeira e uma onda de demissões, que acabaram atingindo a LBFF e até a plataforma BOOYAH! Live. Por isso, a competição se encontra com muito mais perguntas do que respostas a respeito de suas próximas edições, e isso também pode afetar o formato da Série A e da Série B da edição atual. Vale lembrar que uma nova Série C, divisão que vinha ocorrendo normalmente até a LBFF 7, nem sequer foi anunciada ainda.

Caso o formato tradicional seja confirmado pela Garena, a equipe rebaixada da LBFF 8 é a Netshoes Miners, que encerrou sua campanha na lanterna com 436 pontos e daria seu lugar para a futura campeã da atual edição da Série B. paiN Gaming, HUMMER Esports, BD Vasco e Tropicaos teriam que enfrentar o temido Grupo de Acesso contra equipes da Série B para permanecerem na elite. Por fim, o Corinthians, na 13° colocação, garantiria a permanência na Série A, mesmo sem ir à final.

2 de 4 Miners seria a equipe rebaixada da LBFF 8, mas ainda não há informações claras sobre o formato final e as próximas edições — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Miners seria a equipe rebaixada da LBFF 8, mas ainda não há informações claras sobre o formato final e as próximas edições — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

A última vaga

Ao todo, 11 das 12 vagas para a grande final da LBFF 8 já estavam praticamente definidas antes do começo da rodada desta segunda-feira (3). A 12° colocação ainda tinha três equipes com chances reais de conquistá-la: B4 Esports, Corinthians e paiN Gaming. Entre esses três esquadrões, a B4 era a equipe com a melhor situação para buscar essa vaga. Com 560 pontos, 27 a mais do que o Timão e a paiN, ambos empatados com 533 pontos, a B4 precisava apenas fazer quedas razoáveis para avançar à final.

Apesar da batalha pessoal, nenhuma das três equipes se destacou na rodada, que foi surpreendentemente liderada pela HUMMER, time que já não tinha chances de classificação. O Corinthians até cresceu na reta final, marcando 29 pontos nas últimas duas quedas, mas a B4 fez o seu dever de casa, alcançou os 590 pontos e confirmou seu lugar entre as 12 melhores equipes da competição.

3 de 4 Apesar das dificuldades, B4 segue viva para tentar buscar o bicampeonato da LBFF — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Apesar das dificuldades, B4 segue viva para tentar buscar o bicampeonato da LBFF — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Vantagem do líder

A última rodada da fase classificatória da LBFF 8 foi da HUMMER Esports. A estreante na elite fez uma campanha bastante abaixo durante toda a competição, mas aproveitou bem a rodada desta segunda-feira (3) para provar a todos que tem a habilidade necessária para lutar de igual para igual contra os gigantes do cenário de Free Fire no Brasil. Foi um BOOYAH! e 70 pontos para a conta da HUMMER, que superou a LOUD, segunda colocada do dia com 68 pontos, e a TSM FTX, medalha de bronze com 63 pontos.

Contudo, a comemoração de verdade ficou do lado da TSM. A equipe do astro "Raone7" estava na vice-liderança no começo da rodada e precisava fazer mais de 59 pontos para superar o Fluxo, então líder da tabela e que já havia jogado na Semana 9. Mesmo tendo que lidar contra a HUMMER e a LOUD em um dia inspirado, a TSM fez sua dobradinha e encerrou essa fase na liderança para ter uma pequena vantagem de pontos na grande final e na luta pela vaga no próximo mundial de Free Fire.

4 de 4 TSM FTX encerrou a fase classificatória da LBFF 8 na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire TSM FTX encerrou a fase classificatória da LBFF 8 na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Resultados da Semana 9 de LBFF 8

Sábado (01/10) – Grupos B e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Angels (+18 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Netshoes Miners (+21 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Angels (+23 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! do Fluxo (+24 Pontos)

Domingo (02/10) – Grupos A e B

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da GOD Unidas (+17 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! do Fluxo (+23 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da TSM FTX (+21 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Magic Squad (+21 Pontos)

Segunda-feira (03/10) – Grupos A e C

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da Los Grandes (+21 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da TSM FTX (+20 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da TSM FTX (+22 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da HUMMER Esports (+27 Pontos)

LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação Bônus na Final 1° TSM FTX 15 384 812 12 2° Fluxo 15 334 805 9 3° LOUD 6 334 773 8 4° Vivo Keyd 12 347 754 7 5° Stars Horizon 3 328 666 6 6° Los Grandes 2 341 664 5 7° Angels 6 269 650 4 8° Magic Squad 6 278 640 3 9° GOD Unidas 6 288 634 2 10° Meta Gaming 7 291 621 1 11° Team Liquid 6 300 616 0 12° B4 Esports 5 269 590 0 13° Corinthians 5 277 575 - 14° paiN Gaming 3 269 563 - 15° HUMMER Esports 2 243 537 - 16° BD Vasco 3 204 519 - 17° Tropicaos 2 209 458 - 18° Netshoes Miners 4 192 436 -

Grande Final da LBFF 8

A decisão da LBFF 8 acontece no dia 15 de outubro, às 13h, no horário oficial de Brasília. As 12 equipes classificadas jogarão oito quedas ao todo, duas em cada um dos quatro mapas presentes na competição, para buscar pelos pontos necessários na batalha pelo título. Vale lembrar que os dois primeiros colocados irão representar o Brasil na próxima Free Fire World Series (FFWS) 2022, o Mundial de Free Fire que será realizado nos dias 25 e 26 de novembro em Bangkok, Tailândia.

Além disso, a premiação total de R$ 745 mil será dividida entre as 12 finalistas. Não esqueça que toda a ação será transmitida nos canais oficiais da Garena no YouTube, Twitch e TikTok, e na TV pela RedeTV! (aberta) e no SPACE (fechada).