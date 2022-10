LBFF 8: Vivo Keyd se sagra bicampeã do campeonato; Magic Squad é vice

A Vivo Keyd é a campeã Liga Brasileira de Free Fire (LBFF) 8. Após oito quedas disputadas neste sábado (15), os Guerreiros acumularam diversas eliminações e ainda deixaram um BOOYAH! em Kalahari para encerrar a grande final com a liderança isolado das demais equipes. O resultado fez a VK, que já havia sido campeã da LBFF 5 , se tornar na primeira bicampeã da história da competição. Junto da taça e da premiação de R$ 105 mil, a equipe também conquistou uma vaga direta na grande final do Mundial de Free Fire 2022, que acontecerá em novembro, na Tailândia.

Com o domínio absoluto da VK na final, a emoção ficou por conta da batalha pela vice-liderança e, também, pela vaga no Play-in do mundial. Decidido somente na última queda, quem se deu bem no duelo foi a Magic Squad, que fez um BOOYAH! decisivo e superou suas rivais para assegurar sua passagem para a Tailândia. Confira, a seguir, todos os destaques da grande final da LBFF 8.

Ritmo acelerado

A postura das equipes logo no começo da decisão foi bastante evidente: arriscar sem medo e buscar os confrontos desde os primeiros minutos. O primeiro abate da final saiu rápido e ficou para Pedro "BuT" Borges, da Team Liquid – equipe que acabou fazendo o primeiro squad wipe logo em seguida para cima da B4 Esports. Porém, quem se deu bem em uma queda bastante movimentada foram TSM FTX e Vivo Keyd. "Raone7", o MVP da fase classificatória, liderou sua equipe para o BOOYAH! com seis abates, mas a VK também fez bonito e empatou em 21 pontos com a líder.

Na primeira passagem por Kalahari, uma queda um pouco mais cadenciada, apesar de as equipes buscarem manter um ritmo mais acelerado para o duelo. Curiosamente, o Top 3 dessa queda foi o mesmo visto em Purgatório, mudando apenas as colocações: GOD Unidas com o BOOYAH! seguida por VK e TSM. Depois, a Liquid fez o BOOYAH! em Bermuda, mas a VK colecionou abates e, mesmo sem a vitória, liderou essa queda. O destaque ficou para os abates de M79 de Gerson "General" da Silva, que ajudou a VK a se isolar na tabela graças ao baixo rendimento das principais rivais.

Sem mudanças no topo

A quarta queda foi a estreia de Alpine nessa final e o duelo que encerrou esse "primeiro turno". Aquela agressividade vista em boa parte das três primeiras quedas sumiu um pouco em Alpine, lar de um duelo bem mais estudado e demorado. A equipe Angels soube jogar melhor nesse cenário e ficou com seu primeiro BOOYAH! para seguir sonhando nessa decisão. Porém, o destaque voltou a ser a Vivo Keyd, que perdeu o BOOYAH! para Angels no duelo final de Alpine, mas voltou a acumular abates para se isolar ainda mais na tabela de classificação.

A VK não manteve o mesmo domínio na segunda metade da final, caindo bem cedo em Purgatório. Melhor para a Los Grandes, que acordou com um BOOYAH! e mais 20 pontos, e também para a Angels, que emplacou mais 17 pontos e subiu para a terceira colocação. Depois, em Kalahari, o time lanterna Meta Gaming surpreendeu ao ficar com o BOOYAH! na queda, mas isso não melhorou sua situação. Por outro lado, VK e TSM se mantiveram firmes na liderança e vice-liderança, respectivamente, e batalha pelo título começava a ficar entre as duas equipes.

Batalha pelo vice

Na penúltima queda da final, TSM FTX teve um péssimo desempenho, caiu na 10° colocação após duelo contra a Meta Gaming e deu esperanças para outras equipes sonharem com a segunda vaga no mundial. Enquanto isso, Vivo Keyd atropelou tudo e todos que viu pela sua frente, fez excelentes movimentações para adquirir os melhores posicionamentos e marcou um merecido BOOYAH! que praticamente assegurou a taça da LBFF 8 para a equipe. Por isso, a última queda do dia, em Alpine, teve suas atenções viradas somente para a batalha pela vice-liderança.

TSM (77), Magic Squad (70), Angels (69) e Fluxo (69) eram os times com chances de garantir a segunda e última vaga no mundial. Valorizando o posicionamento, a TSM foi aquela que melhor capitalizou os abates nos primeiros minutos em Alpine e foi se colocando em uma situação confortável. Angels, Fluxo e Magic Squad também encontraram alguns abates e seguiram lutando pela vice-liderança. No final, as quatro equipes sobraram para disputar o BOOYAH. Quem venceu foi a Magic Squad, que superou a TSM para ir ao mundial.

Resultados da final da LBFF 8

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da TSM FTX (+21 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da GOD Unidas (+19 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da Team Liquid (+18 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Angels (+21 Pontos)

Queda 5 (Purgatório): BOOYAH! da Los Grandes (+20 Pontos)

Queda 6 (Kalahari): BOOYAH! da Meta Gaming (+23 Pontos)

Queda 7 (Bermuda): BOOYAH! da Vivo Keyd (+26 Pontos)

Queda 8 (Alpine): BOOYAH! da Magic Squad (+21 Pontos)

Final da LBFF 8 – Tabela de Classificação Colocação Equipe BOOYAHS! Pontuação Premiação 1° Vivo Keyd 1 138 R$ 105 mil + vaga na final do Mundial de Free Fire 2022 2° Magic Squad 1 91 R$ 85 mil + vaga no play-in do Mundial de Free Fire 2022 3° TSM FTX 1 86 R$ 75 mil 4° Angels 1 85 R$ 53,3 mil 5° Fluxo 0 84 R$ 53,3 mil 6° Los Grandes 1 68 R$ 53,3 mil 7° Team Liquid 1 66 R$ 53,3 mil 8° LOUD 0 59 R$ 53,3 mil 9° GOD Unidas 1 54 R$ 53,3 mil 10° Stars Horizon 0 53 R$ 53,3 mil 11° B4 Esports 0 51 R$ 53,3 mil 12° Meta Gaming 1 49 R$ 53,3 mil

Sobre o Mundial de Free Fire 2022

A segunda edição da Free Fire World Series (FFWS) 2022 acontece nos dias 25 e 26 de novembro na cidade de Bangkok, capital da Tailândia. O torneio contará com a presença de 19 das melhores equipes do mundo batalhando pelo título e pela maior fatia da premiação total de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões). Vice-campeã da LBFF 8, Magic Squad vai estrear no dia 25 de novembro no Play-in, enquanto a Vivo Keyd está classificada diretamente para a final da competição.

