League of Legends: veja as mudanças do LOL na pré-temporada 2023

A Riot Games anunciou as novidades que chegarão na pré-temporada 2023 de League of Legends (LOL) . Entre as mudanças estão o retorno do Dragão Quimtec, a adição de mascotes na selva, a introdução de novos itens, melhorias no sistema de recomendações do MOBA e recursos de comunicação inéditos durante as partidas. Vale lembrar que as modificações já estão disponíveis no PBE (servidor de testes do League) . Confira, a seguir, as principais mudanças reveladas pela desenvolvedora.

Mudanças na selva

Mascotes

Uma das novidades da pré-temporada 2023 são os mascotes da selva, que ajudarão os caçadores ao longo do jogo. Você poderá comprar um ovo desses animais na loja da partida. Durante o game, eles receberão "petiscos" com o passar do tempo ao abaterem monstros da jungle. Uma vez evoluídos, os bichinhos concederão benefícios aos usuários:

Felígneo Noxiano: concederá lentidão e dano extra;

concederá lentidão e dano extra; Ixamandra Ixtalense: criará um escudo com base na vida que, ao ser destruído, concederá resistência a lentidão e tenacidade extra;

criará um escudo com base na vida que, ao ser destruído, concederá resistência a lentidão e tenacidade extra; Saltinuvem Ioniano: permitirá que o usuário se movimente mais rápido;

Indicadores de alcance e trajetos recomendados

Para otimizar a experiência de jogadores novatos na selva, a Riot Games anunciou que adicionará indicadores de alcance do limite dos acampamentos. Dessa forma, ficará mais fácil de saber até onde os monstros o seguirão sem retornar ao local de origem, recuperando a vida no processo. Além disso, a desenvolvedora reduzirá a distância que as unidades percorrem, impedindo a limpeza de dois campos simultaneamente.

Os caçadores novatos também poderão contar com o auxílio dos trajetos predefinidos, que terão como base dados coletados das partidas de junglers habilidosos ao redor do mundo. Por essa razão, ficará mais simples entender as rotas utilizadas por jogadores experientes durante a limpeza da selva. As recomendações serão atualizadas a cada atualização.

O novo Dragão Quimtec

Anunciado como uma das novidades da pré-temporada de 2022, o Dragão Quimtec foi removido do jogo no início deste ano após reclamações dos jogadores. No entanto, ele retornará ao League durante as atualizações da season de 2023. Confira as novidades relacionadas ao monstro épico da selva:

Ao ser abatido, ele concederá tenacidade e aumentará a cura e a resistência de escudos;

Em relação à alma do dragão, ela concederá dano extra quando a vida do usuário estiver abaixo de uma quantia específica;

Summoner's Rift ganhará um novo visual inspirado no efeito Quimtec. Além disso, as plantas da selva sofrerão mutações;

Os Pinstouros mutantes arremessarão os jogadores duas vezes mais longe;

Os Frutoméis mutantes serão chamados de "Frutímulos" e não reduzirão a velocidade de movimento dos usuários que os consumirem. Eles concederão um escudo e cura ao serem consumidos;

As Florividentes mutantes se chamarão "Florivigias". Ao serem ativadas, elas revelarão uma área circular ao redor de si mesmas e outra no formato de cone na direção oposta à origem da ativação. As plantas concederão velocidade de movimento extra em direção aos adversários revelados e reduzirão a vida das sentinelas reveladas para um;

Novo sistema de ping

Com o intuito de melhorar a comunicação entre companheiros de equipe, a Riot Games revelou a chegada de novos alertas à roda de pings: "avançar", "atacar", "defender" e "armadilha". Os avisos antigos, "recuar", "a caminho", "ajude-me" e "inimigo desaparecido" continuarão no jogo.

Além das mudanças do parágrafo anterior, a desenvolvedora do League anunciou a estreia de uma nova roda de pings que permitirá a utilização dos seguintes avisos: "visão liberada", "visão inimiga" e "preciso de visão". Você pode observar a ideia da novidade na imagem abaixo:

Habilidades e Preparações predefinidas

Na pré-temporada 2023, os jogadores receberão, ainda na seleção de campeões, dicas de runas e Feitiços de Invocador, similar ao sistema de sugestão de itens presente no jogo atualmente. Aqui, novamente, a desenvolvedora explicou que as indicações serão baseadas nas escolhas mais "eficientes e populares". No entanto, a Riot frisou que você é livre para criar a preparação que desejar.

Em relação às habilidades dos personagens, o League contará com recomendações semelhantes àquelas apresentadas em sites de estatística conhecidos. Dessa forma, os usuários poderão entender melhor quais skills aprimorar em cada nível. Vale ressaltar que, assim como ocorrerá com o sistema de dicas de runas e Feitiços de Invocador, as recomendações serão redefinidas a cada atualização de acordo com as escolhas mais eficientes do momento.

Itens

Ao longo das atualizações, os jogadores podem esperar por novidades em relação aos itens do jogo. O retorno dos artefatos Bastão das Eras e Lança de Shojin será uma das principais mudanças. Além disso, a Riot realizará alterações nos Míticos, como a remoção de itens antigos e a adição de novos. Veja, a seguir, algumas mudanças que serão feitas nos itens do game:

Novos

Perseverança de Icathia (item Mítico);

Virtude Radiante (item Mítico);

Incendiário do Gigante (item Mítico);

Bastão das Eras (item Mítico);

Catalisador das Eras;

Lança de Shojin;

Itens que serão atualizados

Manopla dos Glacinatas (item Mítico);

Máscara Abissal;

Quimiotanque Turbo (deixará de ser um item Mítico);

Égide de Fogo Solar (deixará de ser um item Mítico);

Hidra Raivosa;

Presságio de Randuin;

Extras

Votação de objetivos;

Pings fora de visão (melhoria de qualidade de vida);

Rastreamento de sentinela aliada;

Temporizadores de sentinelas inimigas;

Mudanças na rota superior;