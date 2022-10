Lei que padroniza o USB-C finalmente é aprovada pela União Europeia

Nesta segunda-feira (24), a União Europeia (UE) deu a aprovação final à legislação que obrigará a indústria da tecnologia a mudar a entrada de carregador para o padrão USB-C em celulares e outros dispositivos eletrônicos. Com a medida, aparelhos como o iPhone e os AirPods da Apple terão até o final de 2024 para realizar a transição. A diretiva ainda será publicada no Diário Oficial da UE e as regras entrarão em vigor após 20.

A principal justificativa dada pelo poder legislativo da UE para a adoção do USB-C como porta padrão é a redução do lixo eletrônico, já que as pessoas poderiam usar o mesmo cabo em diferentes dispositivos (notebooks, tablets, fones de ouvido e outros). O executivo do bloco também menciona a maior comodidade aos usuários.

2 de 2 Padrão USB-C veio para ficar — Foto: Carol Danelli/TechTudo Padrão USB-C veio para ficar — Foto: Carol Danelli/TechTudo

O que muda com a medida?

De acordo com a resolução final, dispositivos como smartphones, tablets, câmeras digitais, fones de ouvido, videogames portáteis, teclados, mouses sem fio e notebooks com carregamento de até 100 Watts deverão contar com a porta USB-C.

Por outro lado, gadgets como relógios inteligentes e outros equipamentos esportivos ficam isentos dessa medida, por se tratarem de objetos muito pequenos para comportar a entrada USB-C. Além disso, o bloco quer garantir que soluções de carregamento sem fio oferecidas pelas gigantes da tecnologia também sejam interoperáveis (ou seja, que funcionem em vários outros aparelhos).

O que acontece com os aparelhos fabricados hoje?

As regras serão válidas exatamente 24 meses após a publicação da lei no Diário Oficial da União Europeia – ou seja, final de 2024. Isso significa que estarão isentos todos os produtos que chegarem às lojas antes da data de aplicação da nova regulamentação. Desta forma, esses equipamentos poderão ser vendidos com entradas proprietárias mesmo após a validade da medida.

Apple deve lançar iPhone 15 com USB-C

Como já noticiamos no TechTudo, ao que tudo indica, a Apple já testa uma versão do iPhone com entrada USB-C. Segundo rumores, o iPhone 15, previsto para chegar ao mercado em 2023, pode aparecer sem a porta proprietária Lightning, dando lugar ao mesmo padrão adotado em celulares Android e que também aparece em alguns modelos do iPad.