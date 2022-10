Lenovo Legion 5i ganha chips Intel de 12ª geração na BGS 2022

A Lenovo apresentou, nesta quinta-feira (6), a sétima versão do notebook Legion 5i. O anúncio foi feito durante a BGS 2022, no estande da fabricante. Indicado para rodar games e softwares de uso profissional, como editores de vídeo, por exemplo, o laptop vem equipado com chips Intel de 12ª geração, placa de vídeo GeForce RTX 3060 da Nvidia e tela com resolução Full HD de 15,6 polegadas. O Legion 5i também já vem com Windows 11 instalado, e está disponível para compra pelo preço sugerido de R$ 10.499,99.

Além do processador Intel Core i7 de 12ª geração, a ficha técnica do hardware destinado a performance tem 8 ou 16 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno por SSD. Para quem quiser ainda mais desempenho, o laptop dá suporte para até 32 GB de RAM e 1 TB de SSD.

2 de 3 Lenovo Legion 5i de 2022 tem perfil mais fino que outros notebooks da categoria — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Lenovo Legion 5i de 2022 tem perfil mais fino que outros notebooks da categoria — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

De acordo com a divulgação oficial, o display possui uma borda 14% menor e taxa de atualização de 144 Hz, superiores aos 120 Hz de seu antecessor. Além disso, a tecnologia de tela WVA confere ao notebook uma visualização nítida das imagens, não importando o ângulo em que o usuário está.

A Lenovo garante que o Legion 5i possui mais eficiência térmica com menos barulho do que a geração anterior, pois as hélices dos ventiladores estão 40% menores, sem perder eficiência. O notebook vem com um bloco de cobre sob a CPU, que deve ajudar a dissipar o calor gerado quando o processador é muito exigido, útil principalmente durante longas sessões de jogos.

3 de 3 Lenovo Legion 5i traz teclado retroiluminado que promete mais conforto para jogo e trabalho — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Lenovo Legion 5i traz teclado retroiluminado que promete mais conforto para jogo e trabalho — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

O Legion 5i possui dois alto-falantes estéreo de 2 W e ajustes por software para até dez canais, com tecnologia de áudio Nahimic da SteelSeries. Dessa forma, os jogadores podem ajustar cada banda e personalizar a experiência de som para cada jogo, o que deve melhorar percepção espacial e a imersão. Também é possível parear o som com outras caixas de som Nahimic via Bluetooth.

Para completar, o lançamento possui câmera frontal com qualidade Full HD, teclado com retroiluminação na cor branca, que tende a ser mais confortável para uso por longas horas, e bateria com 60 Wh, com recurso de recarga que promete até 80% de carga completa em 30 minutos.

