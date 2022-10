Lenovo ThinkStation P348 é a workstation ideal para sua empresa; conheça

A ThinkStation P348 é uma workstation da Lenovo ideal para sua empresa que tem preço de desktop. Ela é ideal para profissionais que buscam uma máquina de alta performance com placas gráficas, processadores, memória e armazenamento mais robustos que os PCs comuns. O produto é vendido por preços que variam entre R$ 5.039 e R$ 11.699 e traz como principal vantagem a economia de tempo, o que é muito precioso no mundo corporativo.

O modelo é indicado para quem precisa processar grande volume de dados e necessidade de alta definição, por exemplo, como arquitetos, engenheiros e profissionais que trabalhem com renderização.

Os usuários que adquirirem a ThinkStation P348 terão uma experiência mais fluida em comparação às máquinas montadas por ser voltada para o uso de softwares especializados, o que evita travamentos inesperados e perda de projetos, por exemplo. Além disso, a workstation conta com o Lenovo Premier Support, um suporte técnico avançado. Conheça mais sobre a Lenovo ThinkStation P348 abaixo.

ThinkStation P348

A ThinkStation P348 é uma workstation, ou seja, é feita especificamente para profissionais que necessitam de uma máquina com uma confiabilidade ao utilizar softwares específicos, o que não é visto em PCs comuns.

O produto é ideal para quem tem altas cargas de trabalho e precisa de uma máquina de alto desempenho sem comprometer a segurança no dia a dia.

2 de 5 ThinkStation P348 é uma workstation com preço de desktop — Foto: Divulgação ThinkStation P348 é uma workstation com preço de desktop — Foto: Divulgação

Além disso, traz placas de vídeo robustas como Nvidia T400, T600, T1000 ou GeForce RTX 3060 para fornecer gráficos profissionais. As especificações ficam completas com até três unidades de armazenamento (2 HDD + 1 SSD), o que faz com que programas carreguem mais rápido e a inicialização da máquina ocorra de forma muito mais veloz.

Também tem memória de até 128 GB e fonte de 500 W com 92% de eficiência, proporcionando economia de energia. Já para conectar monitores e periféricos, o produto traz HDMI, USB Tipo-A, RJ-45 Gigabit Ethernet, DisplayPort ou saída de áudio.

3 de 5 ThinkStation P348 passou por 200 testes de verificação de qualidade e 18 testes de especificações militares — Foto: Divulgação ThinkStation P348 passou por 200 testes de verificação de qualidade e 18 testes de especificações militares — Foto: Divulgação

Já para empresas que precisam de ainda mais desempenho, a ThinkStation P620 oferece até 64 núcleos e 128 threads em um único processador. Ela traz chip AMD Ryzen Threadripper PRO e é personalizável com até duas placas gráficas Nvidia Quadro RT 8000 com Nvlink ou até quatro Nvidia Quadro RTX 4000. Outra característica importante é o sistema de resfriamento, para manter a máquina trabalhando mesmo durante a execução de programas pesados.

Já para quem busca versatilidade, a ThinkStation P360 é uma ótima opção. O modelo traz excelente custo-benefício e pode ser projetado de modo a atender às demandas do usuário. Ela é ideal para designers, engenheiros e estudantes e apresenta processadores Intel Core de 12ª geração. O produto ainda é configurável com dois SSDs NVMe PCIe M.2 Geração 4 e uma Geração 3, o que deixa a inicialização da máquina e de programas bem mais rápida.

4 de 5 ThinkStation P360 traz excelente custo-benefício — Foto: Divulgação ThinkStation P360 traz excelente custo-benefício — Foto: Divulgação

Outra solução da Lenovo que deve ajudar as empresas é o DaaS (Dispositivo como Serviço), que combina dispositivos, suporte a serviços e software em cobranças por mês de forma acessível. As workstations podem ser adquiridas diretamente no site da Lenovo com especificações variadas ou lligar para o Lenovo Business, onde uma equipe de consultores poderá indicar o melhor equipamento e configuração de acordo com suas necessidades – 0800 536 4040.

Lenovo Premier Support

Os donos do ThinkStation P348 podem adquirir à parte o Lenovo Premier Support, um tratamento VIP para os colaboradores da sua empresa. O serviço oferece suporte integral para hardware e software e ainda um ponto único de contato, o que fornece uma maneira muito mais simples de resolver os problemas que surgirem. É possível gerenciar casos por meio do telefone ou ainda por WhatsApp.

Além disso, os usuários contam com técnicos avançados que resolvem problemas sem scripts pré-decorados. Outro destaque é o Portal Service Connect Lenovo, que permite a emissão de relatórios personalizados e facilidades para obter suportes aos produtos.

5 de 5 Lenovo Smart Support apresenta um suporte técnico avançado com número de telefone exclusivo — Foto: Divulgação Lenovo Smart Support apresenta um suporte técnico avançado com número de telefone exclusivo — Foto: Divulgação

Os funcionários ainda podem acionar ajuda para problemas técnicos e acesso remoto para solucionar casos. O acesso prioritário às peças também é uma vantagem interessante para evitar interrupções na produtividade.

A Lenovo ainda oferece upgrade de garantia de fábrica com extensão de até cinco anos de cobertura. Já o Serviço de Configuração da Lenovo configura o dispositivo de acordo com a necessidade da empresa, com personalização de imagem, configuração de BIOS personalizada e ainda etiqueta de patrimônio. Ou seja, a Lenovo oferece ampla gama de serviços exclusivos para melhorar a produtividade, segurança e autonomia na sua empresa