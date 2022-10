LG vai lançar Smart Monitor 4K para rivalizar com Samsung

A LG anunciou, nesta terça-feira (18), seu novo smart monitor 4K no mercado internacional. Com 32 polegadas e resolução 4K, o aparelho é equipado com o sistema webOS , o mesmo utilizado em smart TVs da marca e que permite instalar apps de streaming, como Netflix , YouTube , Twitch , entre outros. Além disso, o modelo suporta o AirPlay 2, o protocolo da Apple que permite parear um dispositivo iOS com uma smart TV para transmitir fotos, vídeos e áudio.

A descoberta do novo smart monito foi possível graças à Amazon dos Estados Unidos, que criou uma página de venda do produto. Por conta disso, ainda não há muitos detalhes sobre o lançamento, exceto que ele custará US$ 499,99 (cerca de R$ 2.640 na cotação atual). Também não há previsão de chegada ao Brasil.

1 de 2 Smart Monitor LG chega para concorrer com M8 da Samsung — Foto: Reprodução/LG Smart Monitor LG chega para concorrer com M8 da Samsung — Foto: Reprodução/LG

Chamado de 32SQ780S, o smart monitor da LG chega para concorrer com o M8 da Samsung, que também é um monitor 4K inteligente de 32 polegadas. O M8, porém, é bem mais caro, sendo vendido a US$ 600 nos EUA. No Brasil, o modelo da Samsung tem preço sugerido de R$ 4.649.

Outra diferença significativa está no suporte do monitor da LG, que permite facilmente ajustar altura, inclinação e até rotacionar o display para usar na vertical. O suporte Ergo — que está disponível em outros monitores da marca — se adapta a qualquer mesa, bastando fixá-lo na lateral prendendo com o torno.

Smart monitor 32SQ780S tem suporte ergonômico — Foto: Reprodução/LG

Também vale mencionar que o monitor conta com duas entradas HDMI, três entradas USB, uma entrada USB-C, conexão Ethernet, além de um controle Magic Remote. Ele ainda promete reprodução fiel de até 90% das cores (dentro do padrão DCI-P3). Por outro lado, sua taxa de atualização é de apenas 60 Hz, o que pode não ser uma boa escolha para quem busca um monitor gamer.

2 de 2 LG 32SQ780S conta com entradas HDMI, USB e Ethernet, e taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Divulgação/LG LG 32SQ780S conta com entradas HDMI, USB e Ethernet, e taxa de atualização de 60 Hz — Foto: Divulgação/LG

Com informações de 9to5Toys e Apple Insider

