Lobisomem na Noite: conheça o filme especial de Halloween da Marvel

O novo especial da Marvel , Lobisomem na Noite, dá uma folga aos super-heróis e vilões e entra no terreno do terror clássico. Lançada no dia 7 de outubro, mês do Halloween, a média-metragem de Michael Giacchino (compositor de Up - Altas Aventuras) está disponível na Disney+ . Com inspiração em filmes antigos como Drácula e Frankenstein (ambos de 1931), o título se destaca pelo visual em preto e branco, músicas e fotografia típicas da era de ouro do cinema.

Lobisomem na Noite é uma adaptação da série homônima de HQs publicada desde 1972 pela Marvel. Com duração de 55 minutos, o especial é estrelado por Gabriel Garcia Bernal (Tempo), Laura Donnelly (Outlander) e Harriet Sansom Harris (Ratched). Confira, a seguir, tudo o que precisa saber sobre o Lobisomem na Noite, desde o histórico dos personagens até referências usadas na produção.

2 de 5 Elsa Bloodstone, interpretada por Laura Donnelly. O especial tem uma estética que referencia filmes clássicos do horror — Foto: Divulgação/Marvel Elsa Bloodstone, interpretada por Laura Donnelly. O especial tem uma estética que referencia filmes clássicos do horror — Foto: Divulgação/Marvel

Enredo

Após a morte do caçador de monstros Ulysses Bloodstone, sua ex-esposa Verussa (Harriet Sansom Harris) reúne cinco outros caçadores para uma disputa que terá como prêmio a Pedra de Sangue, um artefato poderoso que tem efeito devastador contra qualquer criatura. Entre os competidores, estão Elsa, filha de Ulysses e renegada pelo próprio, e Jack Russel (Gabriel Garcia Bernal), infiltrado no jogo e que está interessado em outro propósito

3 de 5 Verussa Bloodstone de posse da Pedra de Sangue, artefato disputado pelos caçadores — Foto: Divulgação/Marvel Verussa Bloodstone de posse da Pedra de Sangue, artefato disputado pelos caçadores — Foto: Divulgação/Marvel

Visual da produção

Como a série de HQs lida com personagens do horror clássico, como vampiros, múmias e monstros do pântano, a obra vai fundo nessa estética. A trilha sonora, dramática como antigamente, é orquestrada e assinada também por Michael Giacchino, que ganhou um Oscar por Up - Altas Aventuras. O visual do lobisomem do filme é similar ao do ator Lon Chaney Jr. no filme O Lobisomem (1941).

Ao contrário de outras produções cinematográficas e televisivas da Marvel, são usados mais efeitos práticos no especial, como é no caso do cadáver animatrônico de Ulysses Bloodstone. O visual preto e branco tem um aspecto mais saturado e a fotografia em momentos de tensão dá foco nas expressões dos personagens, tal como era feito nas décadas de 1930 e 1940.

4 de 5 Comparação ao lobisomem do especial e o ator Lon Chaney Jr. em O Lobisomem (1941) — Foto: Reprodução/Decider e IMDb. Editado por Jonathan Firmino Comparação ao lobisomem do especial e o ator Lon Chaney Jr. em O Lobisomem (1941) — Foto: Reprodução/Decider e IMDb. Editado por Jonathan Firmino

A série dos quadrinhos

Lobisomem na Noite é uma ideia dos quadrinistas Roy Thomas, Jean Thomas, Gerry Conway e Mike Ploog, com nome sugerido por Stan Lee. A primeira edição foi lançada em fevereiro de 1972 e trazia como protagonista Jack Russell, um lobisomem que usa de sua condição para combater o crime e outros monstros maléficos. Seu nome é um possível trocadilho com a raça inglesa de cães Jack Russell Terrier.

Nas HQs, é mostrado que Jack é amaldiçoado pela licantropia (condição de virar lobisomem) por efeito do Darkhold, livro obtido pela Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Com sua consolidação no Universo Marvel dos quadrinhos, o lobisomem já uniu forças com o Homem de Ferro e os demais Vingadores e já enfrentou o Cavaleiro da Lua.

Além de Jack, outros três personagens dos quadrinhos estão no especial. Elsa e Ulysses fazem parte da HQ Bloodstone, cuja primeira edição é de 1975. Na trama, Bloodstone é um caçador que, com ajuda do artefato Pedra de Sangue, combate monstros ameaçadores. Em 2001, sua filha é introduzida no arco e passa a ter uma relação mais empática com esses seres.

O terceiro personagem das HQs visto em Lobisomem na Noite é o Homem-Coisa. O monstro é na verdade o Dr. Theodore "Ted" Sallis, um bioquímico que teve o corpo alterado após sofrer um acidente de carro em um pântano depois de ter injetado em si um soro similar ao do Super Soldado (o mesmo do Capitão América).

[Atenção ao spoiler!] No especial, ele é o motivo de Jack entrar na disputa pelo Bloodstone, já que Ted é a caça na história.

5 de 5 HQs dos personagens Jack Russell, Elsa e Ulysses Bloodstone — Foto: Divulgação/Marvel. Editado por Jonathan Firmino HQs dos personagens Jack Russell, Elsa e Ulysses Bloodstone — Foto: Divulgação/Marvel. Editado por Jonathan Firmino

Planos de continuação

Apesar dos vínculos de Jack Russell e companhia com outros arcos da Marvel nos quadrinhos, seu futuro no MCU é incerto, mas não impossível. Em entrevista para o IGN, Michael Giacchino afirmou que tem ideias para uma continuação, mas só seguirá adiante se “fizer sentido” para o MCU. “Tenho muitas ideias do que fazer com eles [Jack Russell e Homem-Coisa]. Penso que eles podem trabalhar muito bem juntos. [...] Agora é hora de descobrir o que fazer”, afirmou o diretor.

Lobisomem na Noite conseguiu uma ótima recepção pelo público e pela crítica. O especial disponível na Disney+ teve nota de 7,3 no IMDb, 69 no Metacritic e 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, conseguindo selo “Fresco” pelo site.

Assista o trailer dublado de Lobisomem na Noite

