Logitech G435 é bom? Veja preço e análise do headset wireless

O Logitech G435 é um headset gamer sem fio, no formato over-ear , com microfone embutido. Lançado no Brasil em 2021, o modelo possui design colorido e revestimento em tecido, e promete boa performance sonora. O aparelho oferece conexão Bluetooth ou wireless pelo receptor que o acompanha, e é compatível com computadores Mac e Windows 10 ou acima, além de PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ), Nintendo Switch e celulares .

Outro destaque do acessório é a possibilidade de ficar longe do carregador durante as partidas mais longas, já que o G435 promete autonomia de 18 horas após uma carga completa. O headset está disponível na Amazon em três cores diferentes, a partir de R$ 510. A seguir, veja mais detalhes sobre Logitech G435 e confira se o modelo vale a pena para você.

2 de 8 Logitech G435 é bom? Confira a ficha técnica do headset — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G435 é bom? Confira a ficha técnica do headset — Foto: Divulgação/Logitech

Ficha técnica do Logitech G435

Lançamento no Brasil: 2021

Preço atual: a partir de R$ 510

Peso: 165 g

Dimensões: 16,3 × 17 × 7,1 cm

Cores: preto, rosa e azul e branco e lilás

Drivers: 40 mm

Frequência de resposta dos drives: 20 Hz a 20.000 Hz

Impedância: 45 ohms

Sensibilidade: 83,1 dB

Frequência de resposta do microfone: 100 Hz a 8.000 Hz

Conexão: Bluetooth e USB 2.0

Alcance sem fio: até 10 m

Bateria: até 18 horas de reprodução

Extras: Compatível com Dolby Atmos, Sony Tempest 3D AudioTech e Windows Sonic Spatial Sound

Design

O Logitech G435 se destaca por seu visual colorido e chamativo. O fone está disponível em três cores: preto com detalhes amarelo, rosa com detalhes em azul e branco com detalhes em lilás. Além disso, seu design over-ear cobre as orelhas dos usuários, garantindo mais conforto durante as partidas prolongadas e isolamento acústico passivo dos ruídos externos.

3 de 8 Logitech G435 possui revestimentos de tecido e estrutura feita em plástico — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G435 possui revestimentos de tecido e estrutura feita em plástico — Foto: Divulgação/Logitech

Outro destaque que garante mais ergonomia ao headset é seu peso: 165 g, um pouco abaixo do que é visto em sua categoria. Assim, usar o dispositivo por horas seguidas pode ser mais agradável, já que o peso não incomodará tanto. As dimensões do fone de ouvido são de cerca de 16,3 × 17 × 7,1 cm.

Feitas em espuma, as ear cups do G435 também prometem gerar menos impacto durante o uso. Já sua haste possui revestimento em tecido, o que também pode promover mais conforto. Os botões de controle do acessório de áudio estão localizados na parte traseira da concha esquerda.

4 de 8 Headset G435, da Logitech, é um modelo leve que pesa 165 g — Foto: Divulgação/Logitech Headset G435, da Logitech, é um modelo leve que pesa 165 g — Foto: Divulgação/Logitech

Funcionalidades

O Logitech G435 conta com botões que permitem controlar alguns recursos do fone. Localizados na concha esquerda, os comandos permitem ajustar o volume da mídia em reprodução, ativar o modo sem fio e desligar o microfone. A conexão pode ser feita via Bluetooth, o que permite conectar o acessório ao celular ou a um Nintendo Switch. Além disso, também é possível conectar o dispositivo em computadores e consoles PS4 e PS5 por seu receptor sem fio, que promete alta performance de áudio, conexão estável e bateria de longa duração com alcance de até 10 m.

5 de 8 Fone G435, da Logitech, possui botões que permitem realizar comandos de áudio — Foto: Divulgação/Logitech Fone G435, da Logitech, possui botões que permitem realizar comandos de áudio — Foto: Divulgação/Logitech

Os microfones do headset são integrados às ear cups e prometem qualidade de áudio e transmissão das informações como se o usuário estivesse no mesmo ambiente de quem está ouvindo. A resposta de frequência do periférico integrado é de 100 Hz a 8.000 Hz. Outro destaque do microfone é a tecnologia beamforming, que promete reduzir os ruídos do ambiente para que o usuário seja ouvido com clareza.

Qualidade do som

No quesito qualidade sonora, o Logitech G435 promete entregar alta performance, para que os usuários possam aproveitar os maiores detalhes em diversos estilos de jogos e músicas. Além dos drivers de 40 mm, a ficha técnica do modelo aponta resposta de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz, impedância de 45 ohms e sensibilidade de 83,1 dB. O volume máximo chega a 100 dB, com limitador sonoro opcional aos 85 dB.

6 de 8 Logitech G435 promete entregar boa qualidade sonora para variados tipos de jogos — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G435 promete entregar boa qualidade sonora para variados tipos de jogos — Foto: Divulgação/Logitech

Outros destaques que prometem aprimorar a experiência sonora do dispositivo são sua compatibilidade com recursos de áudio e a certificação Discord. O acessório é compatível com Dolby Atmos, Sony Tempest 3D AudioTech e Windows Sonic Spatial Sound. O G435 não possui cancelamento ativo de ruídos, mas sua espuma e o design over-ear prometem redução passiva de sons externos que possam atrapalhar o uso.

Bateria

A autonomia da bateria do Logitech G435 é moderada. O fone promete até 18 horas de reprodução com a carga completa, o que pode garantir jogatinas mais longas, ou até alguns dias longe do carregador com poucas horas de uso diárias. A recarga é feita via cabo USB-C, podendo gerar uma alimentação mais rápida da bateria. A fabricante, no entanto, não indica o tempo que o dispositivo demora para carregar completamente.

7 de 8 É possível carregar a bateria do G435, da Logitech, via cabo USB-C — Foto: Divulgação/Logitech É possível carregar a bateria do G435, da Logitech, via cabo USB-C — Foto: Divulgação/Logitech

Preço e garantia

No site oficial da Logitech, é possível encontrar o G435 por a partir de R$ 699. Já no varejo nacional, é possível encontrar o dispositivo com valor mais em conta. Na Amazon, os modelos preto e de cor rosa com detalhes em azul são vistos por a partir de R$ 510. Já a versão nas cores branco com lilás é vista por a partir de R$ 539. Em seu site, a Logitech indica que o G435 possui garantia de hardware de dois anos.

8 de 8 G435, da Logitech, pode ser encontrado em várias cores vibrantes — Foto: Divulgação/Logitech G435, da Logitech, pode ser encontrado em várias cores vibrantes — Foto: Divulgação/Logitech

Principais concorrentes

No mercado nacional, é possível encontrar diversas opções de headset com recursos para competir com o Logitech G435. Uma delas é o HyperX Cloud Stinger Core, que apresenta microfone com cancelamento de ruídos, controles de áudio integrados, áudio espacial e drivers de 40 mm. É possível encontrar o acessório por a partir de R$ 575 na Amazon.

Outra opção sem fio que pode ser interessante para os gamers é o JBL Quantum 600. O dispositivo reúne recursos avançados e tecnologias que podem melhorar a performance do áudio, como som surround, tecnologia Engine e DTS:X. Sua conexão sem fio permite comunicação com os outros jogadores em múltiplas plataformas. É possível adquirir o fone de ouvido por valores que partem de R$ 789.

Veja cinco dicas para conservar melhor seu fone de ouvido

Fone de ouvido: cinco dicas para conservar melhor o acessório