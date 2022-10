LOUD anuncia Luva de Pedreiro como seu primeiro embaixador; veja detalhes

1 de 1 Luva de Pedreiro é anunciado como embaixador da LOUD — Foto: Divulgação/LOUD Luva de Pedreiro é anunciado como embaixador da LOUD — Foto: Divulgação/LOUD

O objetivo da LOUD, de acordo com o sócio-fundador Bruno "Playhard" Bittencourt, é fazer com que a organização possa inovar cada vez mais dentro do mercado. Ao levar em consideração a enorme fama do futebol em território brasileiro, a organização se interessou em começar a explorar esse potencial. Playhard acredita que começar com o Luva de Pedreiro é a decisão correta, visto que as histórias da organização e do influenciador são bem parecidas, com desafios dia após dia para fazerem aquilo que amam.

O anúncio da LOUD se deu com um trailer divulgado em suas redes sociais. No vídeo, é possível ver grandes momentos do Luva de Pedreiro, assim como algumas conquistas de diversas lineups da organização brasileira, como o título mundial de Valorant e as taças da Liga Brasileira de Free Fire e do CBLOL 2022. A produção é finalizada com o influenciador vestindo a camisa da LOUD e a oficialização da parceria entre ambas as partes.