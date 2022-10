Mario + Rabbids: Sparks of Hope eleva fórmula em qualidade e diversão

Mario + Rabbids Sparks of Hope é um dos grandes lançamentos do Nintendo Switch reservados para 2022. Desenvolvido pela Ubisoft com consultoria da Nintendo , o jogo é uma sequência direta de Kingdom Battle , de 2017, e chega exclusivamente ao console híbrido em 20 de outubro. A aventura traz novamente a inusitada premissa de mesclar os universos do Reino do Cogumelo e dos Rabbids, de Rayman. Diferente dos jogos de aventura e plataforma tradicionais, aqui a ação se desenrola por turnos no melhor estilo de jogos táticos. Ainda assim, houve muita preocupação em tornar os combates mais dinâmicos e divertidos que os do título anterior, visando atrair novas pessoas ao gênero.

Pensando no mercado brasileiro, Mario + Rabbids: Sparks of Hope também reafirma a presença da marca no país ao incluir legendas totalmente em português, consolidando-se como o maior jogo publicado pela Nintendo em nosso idioma. O TechTudo teve a oportunidade de experimentar a versão completa do game, além de conversar com a produtora Cristina Nova sobre as novidades do lançamento na BGS. Confira os destaques e impressões a seguir:

Aventura galáctica

Na história, Mario e seus amigos estão celebrando, com os Rabbids, os momentos de paz no castelo da Princesa Peach após os eventos do jogo anterior. Mas isso não dura muito tempo, pois uma criatura chamada de Spark, mistura dos Lumas de Super Mario Galaxy com os caóticos coelhos, surge desesperada por estar sendo perseguida por uma entidade misteriosa, Calamita. Em pouco tempo, o jogador descobre que há outros Sparks espalhados pela galáxia e que eles estão na mira do novo vilão. Cabe aos heróis, então, viajar entre planetas para acabar com a Malumbra, uma espécie de energia corrompida, e resgatar os novos amigos.

Já nas primeiras horas de gameplay, Sparks of Hope embarca sem medo na definição de uma sequência: os fãs podem esperar um jogo maior e melhor em todos os sentidos — desde visuais a mecânicas de gameplay. As fases não se tratam mais de corredores lineares com combates scriptados e transições de capítulos pelo caminho. A aventura agora se desenrola em diferentes planetas, que trazem uma movimentação mais livre em 360º e com suas próprias mecânicas de exploração.

Na prática, os planetas atuam como hubs e concentram não apenas objetivos principais, mas também quebra-cabeças e missões secundárias que rendem recompensas. Por vezes, o jogador encontra inimigos passeando pelo local, mas o combate apenas terá início caso faça uma investida. Desta forma, o jogador tem o poder decisão para continuar explorando ou limpar a área das ameaças. Vale notar que o jogo não traz um botão de salto, algo que as pessoas acostumadas com os jogos do encanador podem estranhar.

Liberdade é uma palavra-chave que também se mostra nos combates que, mesmo ainda seguindo a fórmula tática por turnos, agora permitem uma movimentação em tempo real. Com isso, é possível fazer jogadas mais assertivas e visualizar melhor o que deseja fazer em cada rodada. Essa mudança é certeira e torna a experiência muito mais intuitiva, mesmo para quem não está habituado com jogos táticos.

Segundo a produtora Cristina Nova, essas decisões foram tomadas como uma tentativa de surpreender os usuários mais uma vez. Em em entrevista ao TechTudo, ela afirmou que o mundo da Nintendo já havia sido explorado com o primeiro jogo, e a ideia era fazer algo diferente.

"A gente queria surpreender novamente, criando uma nova história, que acontece no espaço, e também revolucionando a gameplay introduzindo o gênero tático dentro de cada turno.”

Robusto sistema de Sparks

O time de desenvolvimento se preocupou em dar ainda mais personalidade aos personagens. Para isso, houve um cuidado em entregar armas com propriedades únicas para cada membro do grupo, de modo que todos se provam úteis em algum momento da aventura. O mais interessante, no entanto, é o sistema de Sparks. As carismáticas criaturas funcionam como um colecionável ao longo da jogatina, e cada uma oferece habilidades exclusivas que podem ser aprimoradas e equipadas à vontade.

Em sua maior parte, os Sparks trazem poderes elementais que podem ser explorados pelo jogador, pois os inimigos carregam fraquezas e resistências. Desta forma, é preciso decidir a melhor combinação para tirar proveito dessas características. Há personagens, por exemplo, que são melhores em ataques à distância, como é o caso do Luigi. Por outro lado, a Princesa Peach e o Rabbid Mario têm maior potencial de dano à queima-roupa, além de cobrirem uma área maior. Tudo isso tem de ser levado em consideração para otimizar as estratégias.

Os Sparks são um incentivo para completar missões secundárias ao visitar planetas. Afinal, vários deles podem ser simplesmente deixados para trás por jogadores com menos gosto pela exploração, e isso pode tornar a experiência ainda mais desafiadora. Essa tarefa colabora para aproveitar o conteúdo do game ao máximo e, felizmente, não fica repetitiva ao longo das dezenas de horas de gameplay.

Por falar em desafio, Mario + Rabbids: Sparks of Hope tem uma curva de aprendizado bastante natural. A história apresenta novas funcionalidades aos poucos, conforme o jogador se acostuma com a gameplay. Isso inclui novas mecânicas, como a adição de um terceiro personagem à composição de equipe, ou um segundo espaço para equipar um Spark, ou até mesmo combates com objetivos únicos e que vão além de derrotar todos os inimigos.

Em outras palavras, a curiosidade é um combustível importante em todos os aspectos do game. O jogador se sente incentivado a experimentar suas novas habilidades, além de ficar na expectativa pelo que vem a seguir. "Você nunca sabe qual personagem vai vir em seguida. Então, os jogadores vão ficar mais curiosos em descobrir mais da história, porque no início ela é mais misteriosa", contou Cristina.

"Eles também vão ficar curiosos em descobrir os heróis, porque nós introduzimos personagens conhecidos, como Bowser, que antes era um vilão e agora é um aliado. Tem também a Edge, que é muito misteriosa e você quer entender quem ela é"

Diversão para todos

A Ubisoft é uma empresa conhecida, particularmente, pelo seu incentivo ao mercado brasileiro com lançamentos localizados em português do Brasil. Embora o jogo anterior, Kingdom Battle, não tenha sido lançado no nosso idioma, Sparks of Hope não decepciona e traz uma tradução de altíssima qualidade. Alguns nomes de personagens, inclusive, soam melhor em português do Brasil do que no idioma original.

Isso é particularmente importante porque, segundo a própria desenvolvedora, os jogos do Mario são jogados por pessoas de todas as idades. Por ser um jogo de estratégia, Sparks of Hope também é bastante denso em diálogos e é muito satisfatório saber que o público brasileiro pode desfrutar de uma experiência dessa proporção, em um console da Nintendo, sem barreiras de idioma. É de se esperar que isso sirva de incentivo para que outros grandes lançamentos da plataforma cheguem traduzidos.

Já para os fãs de longa data do encanador, não há com o que se preocupar. O jogo segue a cartilha do seu antecessor, que é ser fiel ao personagem e sua história para dar aos fãs o que eles querem. Sobre esse ponto, Cristina Nova contou que lidar com um game da franquia Mario é uma grande responsabilidade, já que este se trata de um personagem icônico amado por muitos jogadores em todo o mundo.

" Os jogos de Mario são jogados por players de todas as idades. Então o jogo precisa ser fiel ao personagem, fiel à história e fiel à personalidade da Nintendo. Também fiel aos Rabbids. Precisamos fazer um jogo acessível, acolhedor, criar uma aventura, mas que também faça você sorrir e se sentir bem. Esse é o desafio porque às vezes as coisas mais simples são as mais difíceis de criar."

Conclusão

Desde o início, fica claro que Mario + Rabbids: Sparks of Hope é um jogo feito com bastante carinho e esmero não apenas para os fãs do encanador, mas também para novos entusiastas. O game consegue pegar um gênero de nicho, que são os jogos táticos, e transformar em uma experiência divertida para todos os públicos.

A fórmula do seu antecessor segue presente, mas refinada com um sistema de combate mais dinâmico, cenários maiores e detalhados, liberdade de exploração e um elenco de personagens que instiga a curiosidade. Como resultado, os jogadores se deparam com algo novo a todo instante.