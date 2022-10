Marvel Snap: confira gameplay e requisitos do novo cardgame gratuito

Marvel Snap é um novo cardgame inspirado pelos heróis da Marvel — tanto dos cinemas quanto dos quadrinhos. Criação do estúdio Nuverse em parceria com o game designer Ben Brode (Hearthstone), o jogo está disponível gratuitamente para PC (via Steam), e celulares Android e iPhone (iOS). As partidas, que consistem em um duelo por domínio de área com regras básicas, têm duração menor do que três minutos, com baralhos que podem ser montados de forma simples. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o jogo.