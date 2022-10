Melhor Produto gamer: prêmio do TechTudo elege destaque de 2022; vote

O Prêmio Melhores do Ano 2022 do TechTudo vai definir os celulares , jogos , apps e eletrônicos lançados neste período que mais se destacaram. A decisão será feita a partir de uma equipe de especialistas reunida pelo site, que vai avaliar os finalistas em diferentes categorias e critérios — como design e custo-benefício — para definir o grande vencedor. Além dos jurados especializados em tecnologia, o público também poderá votar e escolher seus dispositivos, aplicações e jogos favoritos. O evento está marcado para o dia 9 de novembro e, por isso, acontece a tempo de ajudar os consumidores a fazer boas escolhas na Black Friday 2022 , realizada no dia 25 do mesmo mês. A votação se encerra antes, no dia 8 de novembro.

A categoria Destaque gamer é a responsável por eleger os melhores produtos do segmento a partir de cinco critérios específicos. Além do melhor dispositivo para games, o TechTudo também vai definir os melhores notebooks, fones de ouvido, TVs e caixas de som de 2022.

Critérios

1. Custo-benefício

Ao avaliar qualquer produto, o custo-benefício é um fator de extrema importância. Não é desejável que um aparelho prometa desempenho surpreendente e não caiba no bolso do consumidor a quem é destinado. Por isso, é importante avaliar se o produto gamer tem características que justificam seu preço eventualmente alto.

2. Design

Produtos gamer em geral são marcados por diversas características, entre elas um design particular. O dispositivo deve entregar ao usuário uma experiência positiva e confortável, mas sem deixar de lado as características visuais com as quais o público gamer está acostumado. O design é um dos pontos principais em qualquer produto da categoria.

3. Integração/conectividade

Fones, TVs e monitores não costumam ser comparados diretamente. Mesmo assim, integração ou conectividade são pontos importantes em praticamente todos os lançamentos tecnológicos. Aqui, serão avaliados pontos como compatibilidade, possibilidade de conexão a celulares (quando aplicável) e experiência de uso durante a integração com outros dispositivos.

4. Recursos/desempenho

O teste definitivo do produto. Ele entrega o que promete? Seus recursos e especificações são diversos e estão alinhados com as exigências do público gamer? A qualidade da imagem (quando aplicável) atende às expectativas desse tipo de consumidor? Estes e outros pontos importantes serão avaliados neste critério.

5. Consumo de energia/bateria

Produtos tecnológicos em geral precisam de fontes de energia, seja a alimentação elétrica ou uma bateria. Como é o consumo energético do dispositivo? A bateria (quando aplicável) é suficiente e está dentro dos padrões da categoria? O objetivo deste critério é responder estas e outras perguntas relacionadas.

Finalistas

Headset Razer Barracuda Pro

O Barracuda Pro é um headset gamer da Razer anunciado em junho deste ano. Apesar de ser projetado para jogos, a fabricante afirma que ele também pode ser utilizado nas ruas para ouvir músicas ou efetuar ligações. O grande destaque do fone de ouvido é o cancelamento ativo de ruído com dez níveis distintos de anulamento de sons externos, aliado aos drivers de 50 mm e da bateria que dura até 40 horas, segundo a Razer. O dispositivo tem preço sugerido de R$ 2.299.

Headset HyperX Cloud Flight Wireless

O Cloud Flight Wireless é o headset otimizado para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) da HyperX. Com estrutura de aço e possibilidade de girar as conchas em até 90 graus, o fone ainda oferece espuma "Memory Foam", que, de acordo com a empresa, oferece mais conforto por se adaptar ao formato da cabeça do usuário. O dispositivo conta com 30 horas de autonomia de bateria e drivers de 50 mm. O preço sugerido é de R$ 749,90, mas o produto já pode ser encontrado no varejo por R$ 703.

Monitor Odyssey Neo G9

O Odyssey Neo G9 representa os monitores gamer no prêmio Melhores do Ano 2022 do TechTudo. Com 49 polegadas e resolução 4K, a tela é a primeira da Samsung a possuir tecnologia mini LED — já presente em TVs mais modernas. O dispositivo ainda apresenta taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de somente 1 ms, além dos recursos FreeSync e G-Sync para corrigir erros de otimização em jogos. O monitor foi lançado com peço sugerido de R$ 13.599, mas hoje já pode ser encontrado no varejo por cerca de R$ 12.500.

TV Samsung Neo QLED QN90B

O próximo finalista também e da Samsung. Trata-se da Neo QLED QN90B, a TV voltada para o público gamer da marca sul-coreana. O dispositivo conta com versões de 43, 50, 55 ou 65 polegadas, que são atualizadas a uma taxa de 120 Hz — no caso dos dois modelos maiores — ou 144 Hz — para os dois modelos menores. Uma tecnologia útil para os gamers é a simulação de tela ultrawide, que serve para otimizar o campo de visão em primeira pessoa. No lançamento, o dispositivo teve preço sugerido de R$ 5.999 na versão de 43 polegadas, que já é encontrada no varejo por R$ 4.049.

TV LG OLED Evo C2

Se a Neo QLED QN90B é a TV gamer da Samsung, a OLED Evo C2 tem esse posto na LG. A televisão possui tempo de resposta inferior a 1 ms e dimensões de até 83 polegadas. Tecnologias de desempenho como G-Sync, FreeSync e VRR estão presentes na telona, assim como os recursos sonoro e gráfico da Dolby: Dolby Atmos e Dolby Vision. A versão de 42 polegadas teve preço de R$ 7.999 no lançamento, mas hoje já é possível encontrar o modelo por R$ 6.349 no varejo.

Avaliadores

Votação Popular

