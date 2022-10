Melhor TV de 2022: Melhores do Ano TechTudo elege destaque; participe

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo está de volta em 2022. A edição deste ano vai escolher produtos e serviços de destaque em diversas categorias, que passam por celulares, aplicativos e eletrônicos. Um júri especializado avaliará os indicados com base em critérios escolhidos previamente, mas o público também pode votar e ajudar seus produtos favoritos a levarem o prêmio. O evento está marcado para o dia 9 de novembro e acontece a tempo de ajudar os consumidores a fazer boas escolhas na Black Friday 2022, realizada no dia 25 do mesmo mês. A votação se encerra antes, no dia 8 de novembro.