O Prêmio Melhores do Ano TechTudo retorna para a sua quarta edição e, desta vez, há uma nova categoria: a de App de Banco, que vai definir qual foi o melhor aplicativo de banco em 2022. Por isso, nesta sexta-feira (21), você vai conhecer os apps indicados e o time de jurados que vai eleger o grande vencedor. Além da nova categoria, a premiação vai também escolher o App do Ano, Jogo, TV, Celular Top de Linha, Celular com melhor custo-benefício, Fone de ouvido e Destaque em eletrônico gamer. Haverá também votação popular, e usuários poderão computar seu voto até 8 de novembro.

O resultado da premiação sai em 9 de novembro. A seguir, conheça os indicados a App de Banco do Ano no Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2022.

1 de 1 Melhores do Ano TechTudo elege o App de Banco de 2022; veja finalistas — Foto: Arte/TechTudo Melhores do Ano TechTudo elege o App de Banco de 2022; veja finalistas — Foto: Arte/TechTudo

Os bancos digitais revolucionaram o universo financeiro, facilitando o acesso. Em 2022, eles foram também alvos de polêmicas, principalmente relacionadas aos recursos de segurança disponíveis neles. Pensando nisso, o TechTudo levou em consideração alguns critérios ao selecionar os indicados para a categoria App de Banco do Ano.

Critérios

Recursos: Quais funções cada app oferece? São de fácil acesso? Este critério busca analisar e comparar os diferentes recursos disponíveis em cada banco digital. Segurança: Como é a segurança interna de cada um desses apps? Aqui, buscamos entender quais funções de segurança cada banco digital tem. Interface: A usabilidade dos apps é simples? O acesso às funções é fluido? Nesse critério, levamos em conta como é a interface de cada banco digital. Inovação: O app tem recursos inovadores, fora os tradicionais? Aqui, procuramos entender como cada um dos bancos digitais inova a partir das funções disponíveis no aplicativo. Feedback dos usuários: Este critério procura entender a opinião dos correntistas sobre os apps. Serão consideradas comentários em redes sociais e também nas lojas de apps, como Google Play Store e App Store.

Apps de banco finalistas em 2022

Para a estreia desta categoria, os aplicativos escolhidos para concorrer ao prêmio de melhor do ano são os seguintes:

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares do Brasil, e conta com recursos inovadores, principalmente no que diz respeito a guardar dinheiro.

O C6 Bank também é um banco digital bastante popular por aqui, e suas funções de segurança inspiraram outros apps bancários também.

Inter

O Inter é outro banco digital que faz sucesso entre os correntistas, e ele chama atenção porque, ainda em 2019, antes da implementação do Pix, já permitia fazer pagamentos via QR Code.

O Iti Itaú é uma modalidade de conta digital sem tarifas do Itaú e, embora seja menos popular do que os demais bancos mencionados até agora, ele é um destaque pelas suas funções e também pela possibilidade de ganhar dinheiro cumprindo missões no app.

O Neon é também um banco digital muito popular, e um diferencial dele é o programa de fidelidade, que isenta usuários de determinadas tarifas.

Time de jurados para 2022

O TechTudo convidou cinco jurados especializados em tecnologia para decidir qual será o melhor app de banco de 2022. Conheça-os:

Bruno Gall de Blasi: repórter do Tecnoblog;

repórter do Tecnoblog; Aline Baptista: analista de conteúdo do Buscapé;

analista de conteúdo do Buscapé; Mara Sampaio: UX designer do Mercado Livre;

UX designer do Mercado Livre; Anna Kellen: jornalista de tecnologia do TechTudo;

jornalista de tecnologia do TechTudo; Tainah Tavares: editora-chefe do TechTudo.

Votação popular

O público também vai ajudar a definir qual foi o melhor aplicativo de banco em 2022. Para isso, será aberta uma votação popular, e você pode computar seu voto até dia 8 de novembro. Clique aqui e escolha seu app de banco favorito.