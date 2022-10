Melhores do Ano: TechTudo premia os destaques da tecnologia em 2022

O Prêmio Melhores do Ano está de volta para consagrar os produtos que se destacaram ao longo de 2022. O evento, marcado para dia 9 de novembro, acontece a tempo de ajudar os consumidores a fazer boas escolhas na Black Friday 2022 , realizada no dia 25 do mesmo mês. Para isso, o TechTudo vai contar com um grupo de jurados especializados em tecnologia, que ajudarão a eleger os celulares , jogos , eletrônicos e aplicativos que marcaram o ano. O público também poderá votar para eleger os seus produtos favoritos.

A Black Friday é uma das datas promocionais mais aguardadas pelos brasileiros, que esperam economizar boas cifras no evento. Mesmo com a crise econômica, as vendas do e-commerce na Black Friday 2021 subiram 5% em relação ao ano anterior, segundo dados da NielsenIQ|Ebit. Foram R$ 4,2 bilhões em faturamento.

Entre tantas cifras movimentadas, o consumidor precisa saber no que e como investir o seu dinheiro, porque cada centavo conta. Se você planeja abrir a sua carteira nas compras de fim de ano – seja para ter um smartphone novo, comprar um notebook mais potente ou adquirir uma TV mais moderna, provavelmente está se perguntando: o que vale a pena comprar na Black Friday? É nisso que o Melhores do Ano 2022 vai te ajudar.

Como funciona o Prêmio Melhores do Ano do TechTudo

Em 2022 o TechTudo vai eleger os melhores produtos em dez categorias: Celular Top de Linha, Celular Custo-Benefício, TV, Notebook, Fone de Ouvido, Caixa de Som, Jogo do Ano, Destaque Gamer do Ano, App do Ano e App de Banco do Ano – este último, segmento que estreia na premiação. A seleção dos vencedores será feita por um time de especialistas em tecnologia, assim como nas edições anteriores.

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, as votações também estarão abertas ao público. Assim, cada categoria terá dois vencedores: um eleito pelo pelo júri especialista; outro, pelo júri popular. A ideia é aliar a autoridade dos especialistas à experiência de quem usa os produtos no dia a dia para que você possa fazer boas escolhas na Black Friday 2022 com mais facilidade.

Como votar no Melhores do Ano

Ao longo da próxima semana, o TechTudo publicará uma série de matérias divulgando os finalistas de cada categoria. Para escolher o seu produto ou serviço favorito, basta clicar sobre o link "VOTE", disponível ao final da publicação. Cada segmento conta com cinco lançamentos de destaque em 2022 previamente selecionados pelos nossos editores.

Revelação dos vencedores