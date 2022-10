Meta vai saber tudo que o usuário olhar dentro do metaverso

A Meta incluiu uma inusitada cláusula na política de privacidade para o novo headset de realidade virtual (VR) Meta Quest Pro , anunciado na última semana. No documento há um Aviso de Privacidade de Rastreamento Ocular que permitirá ao dispositivo usar câmeras para fazer uma estimativa da direção do olhar do usuário e “personalizar as experiências” e aprimorar o aparelho. Apesar de não especificar o tópico na sua Central de Ajuda sobre o aparelho, é provável que a tecnologia seja usada também para personalizar anúncios dentro do metaverso , rastreando aqueles em que o olhar do consumidor permanecer mais tempo – um indicativo do interesse do público.

A empresa de Mark Zuckerberg também informou que colocará um ícone de olho em aplicativos compatíveis com o rastreamento ocular, antes que o usuário faça o download ou a compra. Caso o acesso seja permitido, o app receberá os dados captados pelo olhar em tempo real, enquanto o usuário estiver usando o Quest Pro.

2 de 4 Quest Pro da Meta vai rastrear para onde o usuário está olhando — Foto: Reprodução/Meta Quest Pro da Meta vai rastrear para onde o usuário está olhando — Foto: Reprodução/Meta

Isca para anúncios no metaverso pode estar nas expressões faciais

O rastreamento ocular poderá ser habilitado ou desabilitado pelo usuário. Apesar disso, é pouco provável que seja deixado de lado durante o uso do óculos VR, uma vez que sua função principal - segundo a empresa - é tornar o contato visual e as expressões faciais do avatar mais naturais durante interações virtuais com outras pessoas.

Com o público questionando constantemente o design dos avatares da Meta toda vez que Mark Zuckerberg aparece com seu avatar, é possível que expressões mais detalhadas atraiam os usuários que utilizam o Horizon Worlds, metaverso da gigante de tecnologia.

Outro ponto a ser considerado é que o rastreamento ocular permitirá também que o usuário interaja com conteúdos virtuais com base no local para onde está olhando.

3 de 4 Quest Pro — Foto: Reprodução/Meta Quest Pro — Foto: Reprodução/Meta

Como vai funcionar o rastreamento ocular

Segundo a Meta, caso o usuário opte por habilitar o rastreamento ocular no headset em um app específico, o software do Quest Pro analisará imagens infravermelhas dos seus olhos, chamados de "dados brutos de imagem". Dessa forma, o dispositivo criará uma estimativa de onde está o olhar do usuário durante o uso do VR, captando o que chamam de "dados abstraídos do olhar".

A Meta afirma que “essa estimativa é feita em tempo real no dispositivo conforme os olhos se movimentam” e que os dados brutos de imagem são excluídos do dispositivo assim que os dados abstraídos do olhar são gerados. É possível calibrar o olhar para dar uma maior precisão ao uso, principalmente, para usuários que possuem algum problema de visão. Segundo a Big Tech “dados de calibração permitem que o software corrija óculos, lentes de contato e imprecisões gerais do software”, para cada olho. Ela afirma que esses dados não são compartilhados com os aplicativos e ficam armazenados apenas no headset e podem ser excluídos a qualquer momento.

Apesar da pretensão da empresa com o rastreamento de dados se dividir entre a melhoria das expressões faciais de seus avatares e a experiência personalizada em aplicativos próprios e de terceiros, é importante ressaltar que, até o momento, ainda não há anúncios no metaverso criado por Zuckerberg. A adição do recurso é um sinal para futuros investidores. Recentemente, a empresa começou a permitir que alguns criadores de conteúdo monetizem seu tempo no Horizon Worlds, vendendo ativos digitais.

4 de 4 O Meta Quest 2 é o modelo de óculos de realidade virtual mais popular do mercado atualmente — Foto: Reprodução/Meta O Meta Quest 2 é o modelo de óculos de realidade virtual mais popular do mercado atualmente — Foto: Reprodução/Meta

Meta Quest Pro

O Quest Pro, da Meta, chegou para completar o portfólio da empresa de produtos pensados para o metaverso, com seus recursos avançados e alto desempenho. O dispositivo é uma sequência do Oculus Quest 2 (lançado em 2020), mas seu valor de mercado está muito acima do irmão mais velho. Enquanto o Quest 2 é vendido na loja oficial da Meta com preço a partir de US$ 400 (ou R$ 2.112 em conversão atual), a versão Pro do óculos de realidade virtual chega ao exterior por U$ 1.499 – cerca de R$ 7.390.