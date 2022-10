Microsoft anuncia notebook 2 em 1 com Windows 11 e internet 5G

A Microsoft anunciou, em um evento virtual nesta quarta-feira (12), três novos modelos de computadores da linha Surface: o " 2 em 1 " Surface Pro 9, o notebook Surface Laptop 5 e o all-in-one Surface Studio 2+. Todos virão de fábrica com Windows 11 e com os apps do Microsoft 365 já instalados. Os notebooks ainda receberão um trial de 30 dias do Xbox Game Pass .

A principal novidade fica por conta do modelo do Surface Pro 9 com conexão 5G, que usará um chip ARM semelhante ao de dispositivos mobile, além do acréscimo da entrada Thunderbolt 4 em todos os computadores. Não há previsão de lançamento dos dispositivos no Brasil.

1 de 4 Computadores Surface Studio 2+, Laptop 5 e Pro 9 foram anunciados em evento virtual da Microsoft — Foto: Divugação/Microsoft Computadores Surface Studio 2+, Laptop 5 e Pro 9 foram anunciados em evento virtual da Microsoft — Foto: Divugação/Microsoft

Tanto o Surface Pro 9 quanto o Surface Laptop 5 devem chegar ao mercado americano ainda em outubro, com preços a partir de US$ 999 (cerca de R$ 5.230, na cotação atual e sem impostos). Já o Surface Studio 2+, que ainda não teve a data de lançamento anunciada, sairá por US$ 4.299 (aproximadamente R$ 22.513). Confira, a seguir, os detalhes dos novos computadores Surface da Microsoft.

Surface Pro 9 — a partir de US$ 999 (cerca de R$ 5.230)

2 de 4 Microsoft Surface Pro 9 traz modelo com conexão 5G — Foto: Divulgação/Microsoft Microsoft Surface Pro 9 traz modelo com conexão 5G — Foto: Divulgação/Microsoft

A nova versão do notebook 2 em 1 da Microsoft (ou seja, que pode ser usado também como tablet) tem como novidade um modelo com conexão 5G. Ele conta com o processador ARM SQ 3 (produzido em parceria com a Qualcomm) e possui especificações levemente diferentes da versão tradicional. Entre elas estão um exclusivo chip de inteligência artificial (NPU), localização via GPS e uma bateria maior, de até 19 horas de duração, segundo promessa da fabricante.

Surface Laptop 5 — a partir de US$ 999 (cerca de R$ 5.230)

3 de 4 Microsoft Surface Laptop 5 conta apenas com processador Intel — Foto: Divulgação/Microsoft Microsoft Surface Laptop 5 conta apenas com processador Intel — Foto: Divulgação/Microsoft

Diferentemente do Surface Pro 9, o Surface Laptop 5 chama atenção por uma ausência: a nova geração de ultrabooks da Microsoft não contará mais com opção de processadores AMD. Agora, os modelos de 13 polegadas e 15 polegadas serão abastecidos apenas por chips Core i5 e i7 de 12ª geração.

De resto, o Surface Laptop 5 conta com entrada Thunderbolt 4, conexão Wi-Fi 6 e bateria de até 18 horas de duração. Ambos os modelos utilizam monitor capacitivo PixelSense com taxa de atualização de 120 Hz e suporte ao Dolby Vision IQ. Além disso, o ultrabook possui alto-falantes compatíveis com Dolby Atmos, entrada para fone de ouvido e novas opções de cores para o modelo de 13 polegadas.

Surface Studio 2+ — a partir de US$ 4.299 (cerca de R$ 22.513)

4 de 4 Microsoft Surface Studio 2+ vem equipado com GPU Nvidia RTX 3060 — Foto: Divulgação/Microsoft Microsoft Surface Studio 2+ vem equipado com GPU Nvidia RTX 3060 — Foto: Divulgação/Microsoft

A última versão do computador all-in-one da Microsoft foi lançada há quatro anos, então uma atualização no hardware era mais do que necessária. Porém, diferentemente dos modelos portáteis, o Surface Studio 2+ foi anunciado apenas com um processador Intel Core i7 de 11ª geração (Tiger Lake), lançado em 2021. Em compensação, o PC conta com a placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3060 com memória VRAM de 6 GB GDDR6.

Outra novidade fica por conta da entrada USB-C 4.0/Thunderbolt 4, que permite adicionar até três telas 4K. Também há melhorias no monitor capacitivo PixelSense de 28 polegadas, com suporte ao Dolby Vision, resolução de 4.500 x 3.000 pixels e calibragem automática de cores.