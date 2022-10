Chefão da Apple dá pistas sobre iPhone 15 com USB-C

iPhones com entrada USB-C podem estar mais próximos da realidade do que se imagina. É o que sugere o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple , Greg Joswiak, durante uma entrevista ao The Wall Street Journal. Quando questionado sobre a necessidade de adaptar os celulares à nova resolução da União Europeia , ele respondeu: “Obviamente, teremos que concordar. Nós não temos escolha”. A fala diz respeito a uma lei promulgada nesta semana que exige o formato em questão em todos os aparelhos a partir de 2024.

Neste caso, a gigante de Cupertino deve se adequar às exigências logo no próximo ano, com o lançamento do iPhone 15. Apesar de não terem escolhas desta vez, Joswiak apontou que a Apple tem resistido a essas tentativas de padronização há anos, desde quando a gestão tentava unificar entradas em torno do padrão micro USB, que hoje em dia está ultrapassado.

2 de 2 iPhones e AirPods são os únicos acessórios da Apple que usam entrada Lightning — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhones e AirPods são os únicos acessórios da Apple que usam entrada Lightning — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O que se sabe, por ora, é que a fabricante tende a se adequar ao novo padrão de cabos. A dúvida, no entanto, é sobre a distribuição dos modelos com entrada USB-C. É possível que a empresa opte por comercializá-los apenas na região, assim como fez com o eSIM exclusivo para os Estados Unidos, no caso do iPhone 14.

Entre as preocupações assinaladas pelo executivo, está a produção de lixo eletrônico que a reformulação pode gerar. A questão ambiental tem sido bastante pontuada nos discursos da Apple, ao menos desde que a decisão da redução da caixa e da retirada do carregador foi anunciada.

Internamente, a mudança de entrada para carregadores pode interferir em termos de receita, visto que os acessórios comprados separadamente geram retorno financeiro significativo à marca. Com a adequação, a empresa da maçã perderá a exclusividade da entrada, conhecida como Lightning, para aderir um formato bastante conhecido entre usuários do Android.

A entrada USB-C para iPhones não é um assunto novo no segmento de dispositivos móveis. Além da União Europeia, outras regiões do globo, com os Estados Unidos, estudam a padronização do formato do carregador – com preferência para aderir ao tipo C. O Brasil também avalia a questão.

O assunto desperta curiosidade nos consumidores, ao ponto de movimentar lances altos no leilão de um modelo experimental do celular da maçã com a entrada famosa entre aparelhos com o sistema do Google.