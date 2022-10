Europa decreta fim do iPhone com Lightning; Apple deverá usar USB-C

De acordo com o site 9to5Mac, a nova lei foi aprovada em plenário por uma esmagadora maioria, com 602 votos a favor, 13 contra e 8 abstenções. Além dos smartphones, a medida é válida também para outros produtos eletrônicos, como fones de ouvido, tablets, câmeras digitais, mouses, teclados e até controles de videogame, desde que tenham uma potência de até 100 Watts. A lei também será aplicada à fabricação de notebooks a partir de 2026.

Aliás, conversas sobre o fim do Lightning também já movimentam o debate entre senadores dos Estados Unidos e encontram-se em análise por parte da Anatel aqui no Brasil.

Embora a Apple use um padrão diferente do USB-C no iPhone, a fabricante já vem adotando o conector padrão desde 2015 no MacBook de 12 polegadas e, depois, no MacBook Pro de 2016. Atualmente, os modelos iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas também usam a porta, em detrimento do Lightning.