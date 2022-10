Mod Menu no Free Fire: veja dicas para identificar o hack no jogo

👉 Quantos diamantes eu já comprei no Free Fire? Saiba como descobrir no Fórum do TechTudo

Jogadores que têm uma facilidade muito grande de "subir capa", ou seja, efetuar o famoso headshot, podem estar escondendo algo de ilegal por trás. Obviamente, há oponentes muito bons que darão muitos headshots, mas o player precisa ficar atento àqueles que estão dando capa constantemente e com extrema facilidade. Esses podem estar usando Mod Menu com auxílio de mira.

Outra função muito famosa do Mod Menu é a que retira árvores, grama e neblina do jogo, tornando o alcance de visão do trapaceiro muito mais amplo. Normalmente, essa trapaça vem acompanhada do wallhack, que permite ver as informações dos jogadores, como nome e vida, através das paredes.