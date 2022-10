Moto G100 vs Moto G200: compare preço e ficha técnica

Moto G200 e Moto G100 estão à venda no Brasil. Os dois celulares da Motorola têm ficha técnica poderosa e recursos similares, como a bateria de longa duração e o parrudo armazenamento interno. Por outro lado, diferem em itens como câmera e processador. Nas linhas a seguir, confira o comparativo do TechTudo com semelhanças e diferenças nas especificações dos dois modelos.

O Moto G100 foi lançado em março de 2021 pelo preço inicial de R$ 3.999 nas cores azul e branco. Já o Moto G200 foi lançado em fevereiro de 2022 por R$ 4.999, mas pode ser encontrado na Amazon por R$ 3.599 – desconto de R$ 1.400. As tonalidades disponíveis são verde e azul.

2 de 9 Moto G100 tem memória RAM de 12 GB — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Moto G100 tem memória RAM de 12 GB — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design

3 de 9 Moto G100 tinha dois furos na câmera frontal, algo que sumiu no Moto G200 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Moto G100 tinha dois furos na câmera frontal, algo que sumiu no Moto G200 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela do Moto G200 ficou um pouco maior, mas a diferença é pequena. São 6,8 polegadas contra 6,7 do modelo mais antigo. Ambas as unidades trazem painel com tecnologia IPS LCD, um padrão que se destaca por exibir tons de branco fiéis.

A diferença mais marcante é a taxa de atualização da tela. Enquanto o Moto G100 entrega ao usuário a taxa de 90 Hz, o Moto G200 vem ao mercado com um display de 144 Hz – característica incomum, mesmo em aparelhos mais sofisticados. A tecnologia garante animações de sistema mais fluidas e reprodução de gráficos mais suaves em jogos compatíveis com o recurso.

4 de 9 Moto G200 teve um refinamento de design — Foto: Reprodução/ Motorola Moto G200 teve um refinamento de design — Foto: Reprodução/ Motorola

A carcaça do Moto G200 sofreu algumas intervenções estéticas, como na parte traseira que ganhou novo desenho com o módulo de câmeras empilhado. A câmera de selfies saiu do canto e agora está centralizada no topo do dispositivo. No geral, o Moto G200 ficou com um visual “mais premium" que o irmão.

Câmeras Motorola

5 de 9 Motorola aposta em câmera com quatro sensores no Moto G100 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola aposta em câmera com quatro sensores no Moto G100 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Nos lançamentos, a Motorola destacou bastante a capacidade dos smartphones de fazerem fotos com boa qualidade. Os dois modelos contam com um conjunto triplo de câmeras traseiras, com sensores principais de alta resolução. Recursos como modo retrato, que desfoca o fundo das imagens, é marca registrada das duas gerações. Confira os detalhes.

O conjunto de câmeras do Moto G100 é o seguinte:

Principal de 64 MP (f/1.7)

Híbrida (ultra wide e macro) de 16 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Time of Flight (TOF)

Frontal dupla, de 16 MP (f/2.2) + 8 MP (f/2.4)

Já o arranjo fotográfico do Moto G200 fica assim:

Principal de 108 MP (f/1.9)

Híbrida (ultra wide e macro) de 13 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 16 MP (f2.2)

6 de 9 Moto G200 teve salto de qualidade no sensor principal, agora com 108 MP — Foto: Divulgação/Motorola Moto G200 teve salto de qualidade no sensor principal, agora com 108 MP — Foto: Divulgação/Motorola

É preciso ressaltar que quantidade maior de megapixels não significa necessariamente fotos melhores. A fabricante promete imagens nítidas e claras. Entre os destaques do arranjo fotográfico do Moto G100, é possível citar a lente principal com abertura grande para captura de luz, além do Time of Flight (TOF), que auxilia no foco e em aplicações de realidade aumentada (AR). O Moto G200 perdeu um sensor TOF, mas a câmera principal saltou para 108 MP.

A câmera frontal do Moto G100 tem dois sensores para selfies, sendo que o segundo serve para detectar a profundidade e melhorar os retratos. A Motorola cortou esse recurso do Moto G200, mas ele ainda é capaz de fazer fotografias com o modo retrato na câmera frontal.

Os dois smartphones contam com estabilizador ótico de imagem (OIS), ferramenta que pode entregar registros sem efeitos tremidos por conta do movimento. Para vídeos, o Moto G100 possui suporte para gravação em 6k, contra 4k do modelo posterior. Na câmera de selfies, os dois suportam gravação em Full HD, ao máximo de 30 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

7 de 9 Moto G100 tem Snapdragon 870, componente de alto desempenho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Moto G100 tem Snapdragon 870, componente de alto desempenho — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O processador que equipa o Moto G200 ganhou um salto significativo em relação ao irmão da geração passada. Agora, o componente é um Snapdragon 888 Plus (Qualcomm,) que promete bom desempenho em tarefas mais exigentes. O chip tem oito núcleos de até 2,99 GHz de velocidade. Enquanto isso, o Moto G100 oferece um Snapdragon 870 (Qualcomm), também de oito núcleos, com velocidade de clock máxima de 3,2 GHz.

Na prática, os dois são capazes de rodar com fluidez qualquer aplicativo ou jogo disponíveis hoje na Play Store e vão continuar assim por um bom tempo.

8 de 9 Moto G200 teve queda na quantidade de RAM disponível — Foto: Divulgação/Motorola Moto G200 teve queda na quantidade de RAM disponível — Foto: Divulgação/Motorola

Para multitarefas, a ficha técnica coloca o Moto G100 como superior, já que ele conta com 12 GB de RAM, contra os 8 GB do Moto G200. Esse corte da Motorola é compensado pelo processador veloz. O armazenamento interno dos dois celulares não deve desagradar, já que os modelos possuem as versões de 128 e 256 GB, expansível em até 1 TB com um cartão micro SD.

Bateria dos celulares

9 de 9 Motorola destaca bateria do Moto G100 e Moto G200 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola destaca bateria do Moto G100 e Moto G200 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Esse é um ponto positivo dos modelos. A Motorola equipa os dois produtos com uma bateria de longa duração, com 5.000 mAh de capacidade. Essa especificação promete, de acordo com a fabricante, até dois dias longe da tomada. Os dois contam com tecnologia de carregamento rápido, mas a velocidade de recarga do Moto G200 é mais rápida por suportar até 33 W, contra 20 W do irmão G100. A companhia ainda promete um melhor gerenciamento de bateria nos modelos. Vale mencionar que a fabricante manda o carregador e o cabo USB-C na caixa dos dois dispositivos.

Versão do Android

Tanto o Moto G100 quanto o Moto G200 saem de fábrica com o Android 11, mas a Motorola já confirmou a atualização para o Android 12, a versão mais atual do sistema operacional do Google. O Android 12 nos dispositivos Motorola utiliza a interface MyUX, de desenvolvimento da própria fabricante, que permite algumas personalizações de ícones e widgets. O visual pode ser personalizado em detalhes pelo usuário. Outras novidades da nova versão do Android incluem ainda a redução de 15% no uso de núcleos de alto desempenho.

Kit da caixa e recursos adicionais

Uma característica importante a ser mencionada é que o Moto G100 possui entrada P2 para fone de ouvido. Inclusive, quem adquirir o Moto G100 ou o Moto G200 leva para casa, além do carregador rápido e cabo USB-C, um fone de ouvido com fio e uma capinha protetora para proteger o dispositivo de quedas e arranhões. O G200 não tem entrada P2, mas acompanha um adaptador.

As funções adicionais não mudam muito entre os dois produtos Motorola. Eles trazem recursos como leitor de impressões digitais e NFC, que permite realizar pagamento por aproximação. O Moto G200 tem Bluetooth 5.2, um padrão um pouco mais avançado que o Bluetooth 5.1 do irmão G100. Sensores básicos, como acelerômetro e GPS, também marcam presença nos dois produtos da companhia.

Além do tradicional Wi-Fi segue o padrão 802.11 a/b/g/n/ac, os dois smartphones da Motorola contam com internet 5G, que chegou há pouco tempo as capitais brasileiras e promete velocidades ainda maiores de download e upload.

Preço da Motorola

Disponível nas cores azul e branco, o Moto G100 chegou em março do ano passado ao mercado pelo preço inicial de R$ 3.999. Já o Moto G200 foi lançado em dezembro de 2021 ao custo de R$ 4.999, mas já pode ser encontrado na Amazon por R$ 3.599, um desconto de R$ 1.400. As tonalidades disponíveis são verde e azul.

Confira as especificações na tabela abaixo

Moto G100 vs Moto G200 Especificações Moto G100 Moto G200 Lançamento março de 2021 fevereiro de 2022 Preço de lançamento R$ 3.999 R$ 4.999 Preço atual R$ 3.999 R$ 3.599 Tela 6,7 polegadas 6,8 polegadas Resolução Full HD+ (2520 x 1080 pixels) Full HD+ (2460 x 1080 pixels) Processador Snapdragon 870 (Qualcoom) Snapdragon 888 Plus 5G (Qualcomm) Memória RAM 8 GB e 12 GB 8 GB Armazenamento 128 GB e 256 GB 128 GB e 256 GB Cartão de memória até 1 TB até 1 TB Câmera traseira 64 MP, 16 MP, 2 MP 108 MP, 13 MP e 2 MP Câmera frontal 16 MP e 8 MP 16 MP Sistema operacional Android 11 com atualização para o Android 12 Android 11 com atualização para o Android 12 5G Sim SIm Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensão e peso 168.4 x 74 x 9.7 mm, 207 gramas 168,1 x 75,5 x 8,9 mm, 202 gramas Cores azul e branco verde e azul

Com informações de Motorola