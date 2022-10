Motorola lança Moto Watch 100 no Brasil; veja o preço do relógio

A Motorola anunciou o lançamento no Brasil do smartwatch Moto Watch 100 pelo preço sugerido de R$ 999. As vendas começam em 10 de outubro. O modelo, apresentado nesta quarta-feira (5), possui construção em alumínio, design redondo e tem funções para monitorar a saúde do usuário como batimento cardíaco e oxigênio no sangue, via sensor SpO2, além de ferramentas para exercícios físicos.

O novo Moto Watch 100 tem tela LCD de 1,3 polegadas, função GPS e vem com sistema operacional próprio, o Moto Watch OS, que é compatível com Android e iPhone (iOS). O software monitora os movimentos do usuário em tempo real e sincronizar essas informações com o celular, para apresentar estatísticas mais completas. A fabricante promete uma interface simples e fácil de utilizar.

2 de 3 Moto Watch 100 está disponível nas cores preto ou prata — Foto: Divulgação/Motorola Moto Watch 100 está disponível nas cores preto ou prata — Foto: Divulgação/Motorola

Com 26 modos esportivos pré-programados, o Moto Watch 100 detecta atividades como futebol, bicicleta, caminhada, ioga e até crossfit. O usuário poderá adicionar as suas próprias metas, para receber alertas quando atingir os níveis desejados. Ele também possui contador de passos, controle de peso e monitoramento do sono.

3 de 3 Moto Watch 100 pode sincronizar com celulares Android e iPhone — Foto: Divulgação/Motorola Moto Watch 100 pode sincronizar com celulares Android e iPhone — Foto: Divulgação/Motorola

De acordo com o site oficial da Motorola, a bateria tem 355 mAh e garante entregar uma autonomia de até 14 dias, dependendo do uso. Além disso, para recarregá-lo por completo, o usuário levaria até 60 minutos com o carregador padrão que vem na caixa junto com o produto.