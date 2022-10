Motorola mostra celular com tela enrolável que cresce de 5,0 para 6,5"

A Motorola apresentou um protótipo de celular com tela enrolável nesta terça-feira (18). A estrutura do dispositivo foi projetada para se desenrolar e ficar maior ou menor, a depender da necessidade do usuário. O dispositivo aproveita tecnologias em desenvolvimento, de acordo com a empresa. O modelo apresentado é uma projeção para a evolução do design dos celulares. Embora a ideia não seja inédita, a entrada de mais uma marca nesse segmento pode fomentar a competitividade no mercado móvel.

Gigantes como a chinesa Oppo e a sul-coreana Samsung já apresentaram soluções similares ao que a Motorola demonstrou no evento Lenovo Tech World 2022. Vale lembrar que a empresa também participa do mercado de smartphones dobráveis. Em agosto, a marca americana lançou o Motorola Razr 2022, rival do Galaxy Z Flip da Samsung.

2 de 3 Celular da Motorola estica para exibir vídeos em tela cheia — Foto: Reprodução/Motorola Celular da Motorola estica para exibir vídeos em tela cheia — Foto: Reprodução/Motorola

O conceito da Motorola

O conceito apresentado pela Motorola usa uma tela OLED flexível, que está na mira dos investimentos da empresa. Além de permitir ao aparelho que seja enrolável, esse tipo de tecnologia garante uma qualidade de imagem superior em relação aos displays convencionais, com promessa de alto contraste e níveis profundos da cor preta.

No vídeo de apresentação, o vice-presidente executivo da Lenovo Luca Rossi demonstrou que a tela do dispositivo fica maior com um simples pressionar de um botão. Embora não seja algo completamente novo, essa solução é bem diferente do que é adotado por modelos como o Galaxy Z Fold 4 que se dobra ao meio.

A Motorola não deu detalhes sobre ficha técnica do produto. O que há de informação sobre o aparelho é que, quando fechado, o dispositivo tem uma tela de 5 polegadas que “cresce para cima”, se transformando num smartphone de 6,5 polegadas – quase o tamanho do iPhone 14 Pro Max. Apps de vídeo como YouTube tirariam proveito dessa característica, já que o celular pode exibir o conteúdo no modo tela cheia.

Expectativa para o futuro

3 de 3 Lenovo também exibiu conceito de notebook com tela enrolável no Tech World 2022 — Foto: Reprodução/Lenovo Lenovo também exibiu conceito de notebook com tela enrolável no Tech World 2022 — Foto: Reprodução/Lenovo

O conceito do smartphone da Motorola faz parte de uma prévia do que pode vir a ser a tecnologia enrolável. A Motorola pretende demonstrar como esse tipo de engenharia pode funcionar em outros dispositivos, como em notebooks. Inclusive, a Lenovo também exibiu um conceito de notebook com tela enrolável no evento.

Apesar do visual incomum, esse tipo de notebook pode ser uma solução interessante para o público que trabalha com produtividade e precisa de múltiplas janelas.

O produto chega ao mercado?

A Motorola não deu qualquer previsão sobre a chegada de um produto final equipado com essa tecnologia. Por se tratar de um conceito, é pouco provável que a companhia lance tão cedo um smartphone com esse tipo de configuração. Isso porque a empresa ainda precisa aperfeiçoar o projeto para torná-lo mais atrativo, resistente, responsivo e, de fato, atraente para o público consumidor.