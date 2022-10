Mundial de LOL 2022: confira times classificados e jogos dos playoffs

O Mundial de LOL 2022 chegou em sua fase decisiva: os playoffs. Após dez dias de confrontos válidos pela fase de grupos, oito equipes conquistaram a classificação para a fase eliminatória, onde a próxima campeã mundial de League of Legends será definida. Os playoffs acontecem do dia 20 de outubro ao dia 5 de novembro e terão transmissão em português dos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube . A seguir, veja o formato, as equipes classificadas e o calendário completo da fase eliminatória da competição.

Equipes classificadas

A fase de grupos reuniu um total de 16 equipes. 12 destes esquadrões já haviam se classificado previamente graças às seeds conquistadas em ligas regionais na China, Coreia do Sul, Europa, América do Norte, Sudeste Asiático e Vietnã. Por outro lado, Fnatic, DRX, Evil Geniuses e Royal Never Give Up precisaram passar pelo play-in, ou fase de entrada, para fechar as 16 equipes participantes no palco principal da competição.

O formato da fase de grupos dividiu as 16 equipes em quatro grupos com quatro integrantes cada. Os times se enfrentaram em séries melhores de uma partida (MD1) na busca por pontos para buscarem uma das duas vagas disponíveis nos grupos. Essa fase finalizou no domingo (16) com os últimos jogos do Grupo D. Assim, as tabelas ficaram da seguinte forma:

Mundial de LOL 2022 – Fase de Grupos Colocação Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Situação 1° T1 JD Gaming DRX Gen.G Classificada 2° EDward Gaming DWG KIA Rogue Royal Never Give Up Classificada 3° Fnatic Evil Geniuses Top Esports CTBC Flying Oyster Eliminada 4° Cloud9 G2 Esports GAM Esports 100 Thieves Eliminada

Os resultados voltaram a mostrar o domínio em competições internacionais das equipes da Coreia do Sul, com T1, DWG KIA, DRX e Gen.G, e da China, com EDG, JDG e RNG. Aparece como intrusa a Rogue, equipe que foi campeã na última etapa da LEC (League of Legends European Championship). O esquadrão europeu conseguiu superar a chinesa Top Esports no Grupo C para ficar com a segunda colocação e ser a última sobrevivente do ocidente na competição.

Formato dos playoffs

Os playoffs ocorrerão em uma chave de eliminação simples, com quartas de final, semifinais e a grande final. Todos os duelos serão disputados em séries melhores de cinco partidas (MD5). As primeiras partidas foram decididas com base em sorteio realizado ao final da fase de grupos. Esse sorteio colocou as líderes da fase de grupos contra as vice-líderes para se enfrentarem na primeira rodada, as quartas de final.

Vale destacar também que as seed determinam as escolhas de lado no mapa, seja azul ou vermelho. As equipes com maior seed irão escolher o primeiro mapa da série. Nos demais jogos, a escolha do lado será feita pela equipe derrotada no jogo anterior.

Calendário

Quartas de final

20 de outubro (18h): JD Gaming x Rogue

21 de outubro (18h): T1 x Royal Never Give Up

22 de outubro (18h): Gen.G x DWG KIA

23 de outubro (18h): DRX x EDward Gaming

Semifinais

29 de outubro (18h): JDG ou Rogue x T1 ou RNG

30 de outubro (18h): Gen.G ou DWG x DRX ou EDG

Grande final

5 de novembro (18h): Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2