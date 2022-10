Mundial de LOL 2022: LOUD perde para a DFM e é eliminada do torneio

A LOUD está eliminada do Mundial de LOL 2022. Sua despedida do torneio ocorreu nesta segunda-feira (3) após série melhor de cinco partidas (MD5) contra a japonesa DetonatioN FocusMe, válido pela segunda rodada do play-in. O time brasileiro começou bem na série ao conquistar uma vitória após um duelo dramático do começo ao fim. No entanto, o resultado não deu a confiança necessária para a LOUD, que errou em alguns drafts e falhou em suas tomadas de decisão nos duelos seguintes. A DFM foi recompensada por sua melhor regularidade durante a série e eliminou os brasileiros com vitória por 3–1.

A campanha da LOUD, que teve como destaque a vitória sobre a forte Fnatic, acabou se encerrando precocemente, e a equipe parou entre as 19° e 20° colocações ao lado da Saigon Buffalo. A fase de entrada segue nesta terça-feira (4) com jogos de Evil Geniuses contra MAD Lions, e DFM contra Royal Never Give Up para definir as duas últimas vagas na fase de grupos. A seguir, veja como foi a MD5 entre LOUD e DFM.

Jogo 1

O draft para o primeiro jogo se destacou pelas escolhas de Olaf e Akali para Leonardo "Robo" Souza e e Thiago "tinowns" Sartori, respectivamente, e da Caitlyn para Yuta "Yutapon" Sugiura, que faria seu primeiro jogo com a campeã no ano. As ações nesse jogo se focaram exatamente na rota inferior, onde Yutapon (Caitlyn) e seu parceiro Lee "Harp" Ji-yoong (Morgana) sofreram nas mãos de Diego "Brance" Amaral (Miss Fortune) e de Denilson "Ceos" Oliveira (Amumu) nos primeiros minutos. A LOUD também se movimentou melhor pelo mapa e ficou com os dois primeiros arautos e o primeiro dragão.

A DetonatioN FocusMe respirou com os excelentes ganks de Moon "Steal" Geon-yeong (Sejuani), que foi crucial para manter o ouro mais equilibrado e trazer principalmente a sua bot lane de volta para o jogo. A LOUD buscou tomar o controle da partida com uma chamada arriscada de Barão aos 22 minutos, mas errou muito em suas decisões nos minutos seguintes, levou pickoffs, sofreu para lidar com o Azir de Lee "Yaharong" Chan-ju e viu a DFM passar a dominar o duelo e chegar ao ponto de alma.

A esperança do time brasileiro surgiu aos 30 minutos de jogo, quando Park "Croc" Jong-hoon (Maokai) executou um heroico roubo de Barão e colocou a DFM em péssima posição para lutar logo em seguida. Aos 33 minutos, Croc (Maokai) voltou a brilhar ao impedir a alma para a DFM e manter o resultado da partida em aberto. O confronto seguiu dramático, passando dos 40 minutos, até Robo (Olaf) fazer uma entrada perfeita em uma luta e dar a vantagem para sua equipe abrir a base dos japoneses e chegar à vitória.

Jogo 2

Para o segundo jogo, Lee "Yaharong" Chan-ju e Moon "Steal" Geon-yeong retornaram com Azir e Sejuani, respectivamente, os mesmos campeões que eles usaram para dar um enorme trabalho para os brasileiros no duelo anterior. Por outro lado, a LOUD chegou com uma composição totalmente diferente para tentar surpreender os japoneses com um novo estilo de jogo. Contudo, a estratégia dos brasileiros não visava tanto os primeiros minutos, e isso deu muito espaço para a DFM crescer, adquirir vantagem de ouro e dominar os objetivos neutros.

Alguns erros da LOUD também ajudaram a DFM a ter uma maior capacidade de dominar o mapa e se aproximar de uma vitória rápida. Os brasileiros só acordaram aos 23 minutos, momento em que eles emboscaram os adversários em um recuo pela rota inferior e ficou com quatro eliminações e seu primeiro dragão do jogo. A LOUD até encontrou uma boa oportunidade de assumir o controle do jogo em um pickoff sobre Yaharong (Azir) aos 27 minutos, mas infelizmente a composição não encaixou, a DFM respondeu à altura e buscou a vitória.

Jogo 3

Somente no terceiro jogo que a LOUD teve a atitude de banir o Azir de Lee "Yaharong" Chan-ju, que foi o maior problema nos dois primeiros duelos. Ambos os times também levaram composições diferentes dessa vez, sendo a escolha que mais chamou a atenção a Rell para Denilson "Ceos" Oliveira. O começo do jogo se destacou pela quantidade de erros por parte de ambas as equipes, detalhe este que tornou os primeiros minutos bem acirrados em relação ao ouro. Embora a LOUD tenha controlado melhor os dragões, a DFM foi o time que mais evoluiu taticamente com o passar do tempo e soube avançar e recuar nos momentos chave para adquirir mais recursos que os brasileiros.

Aos 20 minutos, a LOUD fez uma chamada muito arriscada para seu terceiro dragão, e a DFM se encontrou em posição perfeita para responder. Porém, a execução brilhante de Thiago "tinowns" Sartori (Lissandra) e a paciência de Ceos (Rell) para entrar na luta no momento certo deram para a LOUD a vitória que precisava diminuir a desvantagem de ouro. Aos 25 minutos, chegou a alma do dragão, um recurso chave para colocar a recuperação em prática de vez. Infelizmente, aos 28 minutos, um erro muito grave na iniciação de luta pela rota do meio custou caro para a LOUD, que deu todo o espaço para a DFM vencer a partida e virar a série para 2–1.

Jogo 4

A LOUD sabia que não havia espaço para errar no quarto jogo e emplacou uma composição com muito controle de grupo, optando por campeões como Sejuani e Leona, para assegurar uma sólida luta entre equipes. Porém, na primeira luta entre equipes, aos 8 minutos pelo arauto, a LOUD não conseguiu fazer essa composição funcionar, e a DFM respondeu bem com uma jogada muito agressiva de Yuta "Yutapon" Sugiura (Kai'Sa), que se jogou no meio dos brasileiros com a ultimate da campeã e deu o espaço para sua equipe vencer a luta. A partir desse momento, a LOUD se perdeu e não se recuperou mais.

A esperança do time do Brasil poderia ser Leonardo "Robo" Souza (Camille), mas Moon "Steal" Geon-yeong (Maokai) morou na rota superior e não deixou o jogador crescer da forma desejada. Quando Park "Croc" Jong-hoon (Sejuani) apareceu para ajudar, Lee "Yaharong" Chan-ju (Viktor) apareceu no teleporte e frustrou a dupla com um double kill. A LOUD só podia resistir e tentar adquirir os itens para chegar ao pico de poder do Ezreal de Diego "Brance" Amaral, mas sua sequência de erros, somada à atuação impecável da DFM, tornou isso inviável. Assim, os japoneses dominaram o duelo e derrubaram o nexus aos 25 minutos para eliminar os brasileiros.

Sobre o Mundial de LOL 2022

O Mundial de League of Legends começou no dia 29 de setembro com sua fase de entrada, que vai se encerrar já nesta terça-feira (4). Essa fase inicial vai definir todas as equipes da fase de grupos, que acontece entre os dias 7 e 16 de outubro. Com a eliminação da LOUD, o Brasil não possui mais representantes na competição. A exceção fica por conta do treinador Gabriel "Turtle" Peixoto, que atua pela Evil Geniuses, dos Estados Unidos, e ainda segue vivo no mundial. Vale lembrar que o torneio está sendo transmitido nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube e conta com uma premiação total de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12 milhões).