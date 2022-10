Mundial de LOL 2022: LOUD vence a Chiefs e segue viva no torneio

A LOUD venceu a The Chiefs em seu último jogo da fase regular do Play-in do Mundial de LOL 2022. O duelo, ocorrido neste domingo (2), tinha a equipe brasileira como ampla favorita, visto que o esquadrão da Oceania vinha com uma campanha de quatro derrotas em quatro jogos disputados. Esse favoritismo foi confirmado com um jogo bastante unilateral por parte da LOUD desde os primeiros minutos. Mesmo com a Chiefs assustando com alguns pickoffs e lutas vencidas, os brasileiros adquiriram uma vantagem enorme de ouro para terem a tranquilidade de finalizar o jogo sem dificuldades.

Embora a LOUD já esteja classificada para a próxima rodada do play-in, sua colocação no Grupo A não está definida. Ainda é necessário aguardar o resultado do jogo entre Evil Geniuses e DetonatioN FocusMe, que ocorre ainda neste domingo (2), para ver se haverá confrontos de desempate pela segunda colocação. Lembrando que os jogos são transmitidos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, os destaques do jogo entre LOUD e Chiefs.

1 de 3 LOUD fez um jogo tranquilo contra a Chiefs para chegar à terceira vitória Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD fez um jogo tranquilo contra a Chiefs para chegar à terceira vitória Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

LOUD x The Chiefs

A Chiefs não tinha mais chances de classificação, mas mostrou já no draft que estava entrando em Summoner's Rift para frustrar os planos da LOUD de conquistar sua terceira vitória. O time brasileiro também optou por não arriscar com escolhas novas de campeões e voltou a colocar Aatrox nas mãos de Leonardo "Robo" Souza, Sylas para Thiago "tinowns" Sartori e o Amumu para Denilson "Ceos" Oliveira. As escolhas de conforto visavam confirmar esse favoritismo e buscar uma colocação ainda melhor no Grupo A.

Logo aos 4 minutos de jogo, Park "Croc" Jong-hoon (Viego) emboscou Kim "Topoon" Ji-hoon (Camille) e concedeu o first blood para Robo (Aatrox). Park "Arthur" Mi-reu (Hecarin) tentou buscar jogo com seus ganks, em especial pela rota inferior, e causou pequenos sustos nos brasileiros. Contudo, a LOUD se mostrou bem superior no jogo, com melhores movimentações pelo mapa e Robo (Aatrox) levando muita tranquilidade ao dominar o confronto na top lane. A Chiefs até fez o primeiro dragão, mas a vantagem de ouro para o Brasil rapidamente se tornou avassaladora.

2 de 3 LOUD dominou o early game e não demorou para mostrar qual seria o resultado do jogo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD dominou o early game e não demorou para mostrar qual seria o resultado do jogo — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Os brasileiros continuaram a apresentar um League of Legends bem melhor jogado que o da Chiefs e não teve medo de arriscar mais jogadas e acabar ainda mais com as estruturas adversárias. Destaque para a agressividade de Ceos (Amumu), que chamou a responsabilidade em diversos momentos e liderou lutas para acabar ainda mais com as esperanças da Chiefs. Aos 22 minutos, a LOUD tinha o Barão e uma vantagem de 10 mil em ouro, mas sofreu um susto com um avanço rápido dos adversários e perdeu quatro jogadores.

A Chiefs conseguiu respirar um pouco com a surpreendente luta e até tentou resistir. Porém, a LOUD não desanimou nem um pouco com essa perda e marchou pela rota do meio para derrubar as estruturas adversárias. Caíram torres, o inibidor e jogadores adversários sem dificuldades, e o jogo quase foi finalizado as 24 minutos. A Chiefs ainda voltou a assustar ao encontrar um ace no meio do caminho, mas a LOUD não deixou a virada ocorrer e confirmou sua vitória na luta seguinte.

3 de 3 LOUD sofreu alguns sustos na reta final, mas confirmou sua vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD sofreu alguns sustos na reta final, mas confirmou sua vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Sobre o Mundial de LOL 2022

A primeira rodada do play-in do Mundial de LOL 2022 se encera neste domingo (2) com as decisões das duas vagas diretas para a fase de grupos, o palco principal da competição, e a confirmação das seis equipes que precisarão passar pela segunda rodada para buscar as duas últimas vagas. Esses confrontos iniciais estão sendo realizados na Cidade do México, a capital do país, mas a competição viajará para os Estados Unidos nas fases seguintes.

A LOUD é a única representante brasileira na competição, visto que só há uma vaga para o Brasil. Vale lembrar que a premiação total do Mundial de LOL 2022 é de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12 milhões).