Mundial de LOL 2022: LOUD vence e acaba com a invencibilidade da Fnatic

A LOUD venceu a Fnatic e ficou em situação mais confortável na fase de entrada do Mundial de LOL 2022. O jogo deste sábado (1) era muito complicado para os brasileiros, pois eles encaravam a única equipe ainda invicta no Grupo A. O favoritismo dos europeus, no entanto, não se confirmou. Apesar de um certo equilíbrio no draft, os brasileiros souberam executar melhor a sua composição e conseguiram pressionar a Fnatic desde os primeiros minutos. Alguns sustos ocorreram durante o jogo, mas, no final, a LOUD conquistou uma vitória convincente sobre os europeus.

Com o resultado, a LOUD fica bem mais próxima da segunda rodada da fase de entrada e pode até sonhar com a classificação direta para a fase de grupos. Seu próximo jogo será contra a Chiefs Esports neste domingo (2) às 18h, no horário oficial de Brasília, e com transmissão ao vivo nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Veja, a seguir, os destaques do duelo entre LOUD e Fnatic.

1 de 3 LOUD dominou a Fnatic e conquistou sua segunda vitória no mundial — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD dominou a Fnatic e conquistou sua segunda vitória no mundial — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

LOUD x Fnatic

Os drafts das equipes vieram muito interessantes. Logo de cara, a LOUD assegurou o Aatrox, uma escolha que vem sendo forte durante o Mundial de LOL 2022. Depois, Thiago "tinowns" Sartori fez o pick de Sylas, boneco muito confortável para o jogador. Pelo lado da Fnatic, a resposta para o Aatrox foi uma Fiora, transformando a rota superior em um verdadeiro duelo de habilidade entre Leonardo "Robo" Souza e Martin "Wunder" Hansen. Também se destacou a escolha de Caitlyn para Elias "Upset" Lipp, outra campeã que foi bastante beneficiada na atualização para a competição.

Com duas composições perigosas, a ação começou logo aos três minutos. Park "Croc" Jong-hoon (Maokai) foi encontrado nas proximidades do covil do dragão, mas a LOUD conseguiu uma boa resposta, saiu com dois abates, sendo um deles o first blood, e só perdeu seu caçador. As movimentações dos jogadores da LOUD se mostraram superior com o passar dos minutos e isso assegurou alguns pickoffs e os primeiros arauto e dragão. Somado a isto, os brasileiros fizeram bonito em seus duelos nas rotas e conseguiram impor uma grande pressão nos europeus.

2 de 3 Antes dos 15 minutos, Brance já possuía três eliminações na conta — Foto: Divulgação/CBLOL Antes dos 15 minutos, Brance já possuía três eliminações na conta — Foto: Divulgação/CBLOL

A Fnatic chegou a assustar com aquela que poderia ser a arma secreta nesse jogo: a Akali de Marek "Humanoid" Brázda. Porém, a LOUD manteve o mesmo ritmo, seguiu superior nas lutas e chegou ao Barão aos 21 minutos de jogo. Depois, não teve Humanoid (Akali) e nem Upset (Caitlyn) para salvar a Fnatic. Os brasileiros administraram suas vantagem, utilizaram bem seus bônus e, de pouco em pouco, foram acabando com as chances da Fnatic. Assim seguiu o jogo até a LOUD derrubar o nexus e confirmar uma bela vitória.

3 de 3 LOUD atropelou a Fnatic e chegou à segunda vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games LOUD atropelou a Fnatic e chegou à segunda vitória — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Sobre o Mundial de LOL 2022

O play-in do Mundial de LOL 2022 começou na quinta-feira (29) e vai até a próxima terça-feira (4). Essa fase coloca as equipes com as menores seeds da competição para se enfrentarem na busca por uma das quatro vagas no palco principal, a fase de grupos. Esses confrontos iniciais são realizados na Cidade do México, a capital do país. A LOUD é a única representante brasileira na competição, visto que só há uma vaga para o Brasil. Vale lembrar que a premiação total do Mundial de LOL 2022 é de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12 milhões).