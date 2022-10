Mundial de LOL 2022: T1 e DRX chegam à final da competição; veja detalhes

A grande final do Mundial de LOL 2022 será decidida entre duas equipes da Coreia do Sul: T1 e DRX. Os times superaram rivais durante os playoffs da competição e vão batalhar pelo título no próximo sábado (5), às 21h, no horário oficial de Brasília. O local será o Chase Center, arena localizada na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Chama a atenção nessa final o duelo entre os veteranos Lee "Faker" Sang-hyeok, em busca do tetracampeonato no MOBA da Riot Games , e Kim "Deft" Hyuk-kyu, que conseguiu chegar na decisão de um Mundial pela primeira vez em sua carreira.

A decisão será transmitida em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A equipe vencedora levará a taça e a maior parte da premiação inicial de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12 milhões). Veja, a seguir, mais detalhes sobre a campanha de T1 e DRX e seus principais destaques.

Campanha da T1

A T1 aparece na grande final como favorita. A equipe, liderada pelo astro e tricampeão mundial Lee "Faker" Sang-hyeok, saiu da fase de grupos com cinco vitórias de seis jogos disputados. Nos playoffs, enfrentou a Royal Never Give Up, encontro que também ocorreu no Mid-Season Invitational 2022, que teve a equipe chinesa como campeã. Dessa vez, no entanto, o time sul-coreano veio bem mais preparado para o duelo, e aplicou um 3–0 para avançar à próxima fase.

Depois, na semifinal, a T1 encarou a JD Gaming, campeã da última etapa da liga chinesa. No primeiro jogo, Zeng "Yagao" Qi utilizou com maestria a campeã Taliyah, segurou bem a T1 e levou a JDG à vitória. O cenário indicava uma série equilibrada, mas os jogos seguintes mostraram a superioridade dos sul-coreanos. Com uma impecável atuação de Lee "Gumayusi" Min-hyeong e Ryu "Keria" Min-seok, a T1 controlou sem dificuldades os três jogos restantes e assegurou a vaga na grande final.

Campanha da DRX

Ao contrário da T1, a DRX teve bastante dificuldade para chegar na grande final. Por ser a seed 4 da Coreia do Sul, ou seja, detentora da última vaga do país no mundial, a equipe precisou passar pela fase de entrada para participar da fase de grupos. Por sinal, a batalha no Grupo C não foi fácil, com derrota logo de cara para a Rogue e uma escalada encerrada por um tiebreaker para ficar com a liderança. Nos playoffs, nada mudou, e a equipe precisou se esforçar ainda mais.

Nas quartas de final, Kim "Deft" Hyuk-kyu e seus companheiros realizaram um reverse sweep em 3–2 em cima da atual campeã mundial EDward Gaming. Chegando à semifinal, mais uma dura batalha contra a Gen.G. Em uma série com jogos muito estudados, o jogador que mais fez a diferença foi Hong "Pyosik" Chang-hyeon. O caçador da DRX conseguiu se fazer presente no mapa todo e, ainda, executar com excelência as lutas que ocorreram. Seu impacto foi crucial para a equipe chegar à virada em 3–1.

O que esperar da final?

Os fãs de League of Legends vão assistir a uma final entre dois veteranos com uma grande história no cenário competitivo. De um lado, Lee "Faker" Sang-hyeok, considerado o melhor jogador do MOBA de todos os tempos. O midlaner segue jogando em alto nível e chega com grandes chances de confirmar seu tetracampeonato mundial. Do outro lado, Kim "Deft" Hyuk-kyu, uma das principais referências mundiais para os atiradores e que por muito tempo bateu na trave em suas tentativas de chegar à final de um mundial. Com esse passo importante dado, ele fará o possível para conquistar o título mais importante de sua carreira, que já dura quase uma década.

Outra estrela deste grande evento é o suporte Cho "BeryL" Geon-hee, campeão mundial de 2020 e vice-campeão mundial de 2021 quando ainda atuava pela DWG KIA. Ele irá para sua terceira final seguida e tentará o bicampeonato. Os demais jogadores não contam com títulos mundiais, mas estarão prontos para levar suas respectivas equipes à vitória. Enquanto a T1 contará com a excelente fase da botlane formada por Lee "Gumayusi" Min-hyeong e Ryu "Keria" Min-seok, a DRX pode ver o topo Hwang "Kingen" Seong-hoon e o caçador Hong "Pyosik" Chang-hyeon fazendo a diferença na decisão.

