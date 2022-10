Mundial de LOL 2022: veja equipes classificadas e jogos na fase de grupos

O Play-in do Mundial de LOL 2022 chegou ao fim na terça-feira (4). Ao todo, 12 equipes lutaram pelas últimas quatro vagas no evento principal do torneio: a fase de grupos. A LOUD representava o Brasil na competição, mas, infelizmente, acabou eliminada na segunda rodada do play-in pela DetonatioN FocusMe, do Japão, e não conseguiu avançar no torneio. Ao final de seis dias de confrontos, conquistaram a classificação a Fnatic (Europa), DRX (Coreia do Sul), Evil Geniuses (América do Norte) e Royal Never Give Up (China).

A fase de grupos começa na próxima sexta-feira (7) e se estenderá até o dia 16 de outubro. As partidas dessa fase ocorrerão no Hulu Theater, no Madison Square Garden, em Nova York, Estados Unidos. Vale lembrar que os jogos são transmitidos nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a fase de grupos.

1 de 2 Veja todos os detalhes da fase de grupos do Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Veja todos os detalhes da fase de grupos do Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Equipes participantes

A fase de grupos do Mundial de LOL 2022 já contava com 12 equipes classificadas devido às seeds, referentes a títulos ou boas colocações em regiões consideradas "Major". Da China, classificaram-se a atual campeã EDward Gaming, JD Gaming e Top Esports. Da Coreia do Sul, estão T1, DWG KIA e Gen.G. Da Europa, vieram G2 Esports e Rogue. Da América do Norte, Cloud9 e 100 Thieves ficaram com as vagas. Por fim, GAM Esports, de Taiwan, fechou a lista de 12 equipes iniciais.

Os grupos também já haviam sido sorteados antes mesmo do começo da fase de entrada, separando cada time por região e seed. O quarteto sobrevivente do play-in, Fnatic, DRX, Evil Geniuses e Royal Never Give Up, foi alocado nesses grupos seguindo a lógica de não ficarem junto a times de mesma região.

2 de 2 Royal Never Give Up foi a última equipe a assegurar sua classificação pelo play-in do Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Chris Betancourt/Riot Games Royal Never Give Up foi a última equipe a assegurar sua classificação pelo play-in do Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Chris Betancourt/Riot Games

Formato

Para o palco principal do Mundial de LOL 2022, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos, cada um deles, com um quarteto de integrantes. Na nova etapa, será utilizado novamente o formato de pontos corridos, onde as equipes se enfrentarão em séries melhores de uma partida (MD1) na busca da pontuação necessária para buscar a classificação aos playoffs. Cada um dos grupos conta com duas vagas disponíveis, o que significa que a última fase da competição se iniciará com oito equipes no total.

Vale lembrar que, assim como ocorreu na fase de entrada, a fase de grupos também conta com a regra do tiebreaker, uma partida extra que pode ser necessária caso duas ou mais equipes terminem empatadas ao final de todos os jogos.

Mundial de LOL 2022 – Fase de Grupos Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Cloud9 DWG KIA Rogue Gen.G EDward Gaming G2 Esports GAM Esports CTBC Flying Oyster T1 JD Gaming Top Esports 100 Thieves Fnatic Evil Geniuses DRX Royal Never Give Up

Calendário

Sexta-feira, 7 de outubro

18h – Cloud9 x Fnatic (Grupo A)

19h – G2 Esports x DWG KIA (Grupo B)

20h – CTBC Flying Oyster x 100 Thieves (Grupo D)

21h – JD Gaming x Evil Geniuses (Grupo B)

22h – T1 x EDward Gaming (Grupo A)

23h – Gen.G x Royal Never Give Up (Grupo D)

Sábado, 8 de outubro

18h – Rogue x DRX (Grupo C)

19h – Evil Geniuses x G2 Esports (Grupo B)

20h – Fnatic x T1 (Grupo A)

21h – EDward Gaming x Cloud9 (Grupo A)

22h – Top Esports x GAM Esports (Grupo C)

23h – DWG KIA x JD Gaming (Grupo B)

Domingo, 9 de outubro

18h – GAM Esports x Rogue (Grupo C)

19h – 100 Thieves x Gen.G (Grupo D)

20h – EDward Gaming x Fnatic (Grupo A)

21h – Cloud9 x T1 (Grupo A)

22h – Royal Never Give Up x CTBC Flying Oyster (Grupo D)

23h – DRX x Top Esports (Grupo C)

Segunda-feira, 10 de outubro

18h – JD Gaming x G2 Esports (Grupo B)

19h – Rogue x Top Esports (Grupo C)

20h – DWG KIA x Evil Geniuses (Grupo B)

21h – 100 Thieves x Royal Never Give Up (Grupo D)

22h – Gen.G x CTBC Flying Oyster (Grupo D)

23h – GAM Esports x DRX (Grupo C)

Quinta-feira, 13 de outubro – Final do Grupo A

16h – Fnatic x Cloud9

17h – T1 x Fnatic

18h – Cloud9 x EDward Gaming

19h – Fnatic x EDward Gaming

20h – T1 x Cloud9

21h – EDward Gaming T1

Sexta-feira, 14 de outubro – Final do Grupo B

16h – G2 Esports x Evil Geniuses

17h – Evil Geniuses x JD Gaming

18h – DWG KIA x G2 Esports

19h – G2 Esports x JD Gaming

20h – Evil Geniuses x DWG KIA

21h – JD Gaming x DWG KIA

Sábado, 15 de outubro – Final do Grupo C

16h – Rogue x GAM Esports

17h – GAM Esports x Top Esports

18h – DRX x Rogue

19h – DRX x GAM Esports

20h – Top Esports x Rogue

21h – Top Esports x DRX

Domingo, 16 de outubro – Final do Grupo D

16h – 100 Thieves x CTBC Flying Oyster

17h – CTBC Flying Oyster x Gen.G

18h – Royal Never Give Up x 100 Thieves

19h – Gen.G x 100 Thieves

20h – CTBC Flying Oyster x Royal Never Give Up

21h – Royal Never Give Up x Gen.G