Mundial de LOL 2022: veja jogos e como assistir aos playoffs

Os playoffs do Mundial de LOL 2022 começam nesta quinta-feira (20) e vão até o dia 5 de novembro, data da grande final. Os jogos ocorrerão nas cidades de Nova York, Atlanta e São Francisco, todas localizadas nos Estados Unidos. Você poderá assistir aos jogos com narração em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. A última fase da competição mais importante de League of Legends contará com oito equipes batalhando pelo título e pela maior fatia da premiação de US$ 2,25 milhões (cerca de R$ 12 milhões).