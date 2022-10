My Policeman: filme com Harry Styles chega ao Prime Video em novembro

My Policeman (em inglês, Meu Policial) chega ao Amazon Prime Video no dia 4 de novembro. Baseado no livro de romance "My Policeman", escrito por Bethan Roberts, a produção do filme foi dirigida pelo diretor Michael Grandage, responsável por grandes sucessos como "O Mestre dos Gênios". A história se passa na Inglaterra dos anos 1950 e retrata o romance entre um policial, uma professora e o curador de um museu, em um período que a homossexualidade era considerada ilegal.

O trio de protagonistas é composto por Harry Styles, Emma Corrin e David Dawson – que contracenam os personagens Tom, Marion e Patrick. Embora o sucesso ainda não tenha sido lançado no Amazon Prime Video, o filme já estreou em alguns cinemas no dia 21 de outubro e o público tem manifestado diversas opiniões sobre o lançamento. Confira, a seguir, mais informações sobre o filme, como seus personagens, elenco e críticas.

My Policeman chega dia 4 de novembro ao Amazon Prime Video

Enredo e elenco de My Policeman

O drama de época queer mostra o triângulo amoroso entre Tom, Marion e Patrick. A produção da Amazon Studios se passa em 1950 e aborda uma sociedade homofóbica, onde as pessoas que se consideravam homossexuais sofriam uma intensa repressão e precisavam reprimir os seus sentimentos – como é o caso do policial Tom. O personagem em questão se casa com Marion no intuito de esconder seu verdadeiro amor pelo curador de museu Patrick. No entanto, os três acabam estebelecendo uma relação complicada entre si.

No enredo de My Policeman, os principais personagens também aparecem na década de 90, quando se reencontram quatro décadas depois e relembram momentos do passado. Para apresentá-los em outro período de tempo, a produção do filme contou com Linus Roach, Gina Mckee e Rupert Evertt. Os atores são conhecidos por terem participado de grandes produções como "Law & Order", "Notting Hill" e "My Best Friend’s Wedding", respectivamente.

Principais atores de My Policeman Emma Corrin Marion Jovem Gina McKee Marion Harry Styles Tom Jovem Linus Roache Tom David Dawson Patrick Jovem Rupert Everett Patrick

My Policeman estreou nos cinemas no dia 21 de outubro, mas estará disponível no catálogo do Amazon Prime Video no dia 4 de novembro. O filme tem duração aproximada de 1h53min e a sua chegada tem dividido opiniões do público, que destacam positivamente a participação de David Dawson e demonstram insatisfação com o trabalho de Harry Styles.