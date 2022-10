Naruto e Naruto Shippuden: onde assistir aos animes em português

Naruto, grande sucesso do mundo dos animes que completa 20 anos em outubro, vai sair do catálogo da Netflix em 31 de outubro. A obra que conta a história de um jovem ninja com o sonho de se tornar o líder de sua vila é dividida em duas partes: o desenho clássico e Naruto Shippuden, que se passa dois anos e meio após o fim do primeiro ato. Ambas estão disponíveis para assistir dublado ou legendado em português na Crunchyroll, que custa a partir de R$ 14,99 por mês. Já na Netflix, que tem plano mais barato por R$ 18,90, Naruto será removido no fim do mês e não conta com todos os episódios de Shippuden.