Nasa quer levar internet à Lua; entenda por que Nokia escolheu o 4G

A Nasa está investindo pesado no projeto Artemis. O objetivo é tornar possível a manutenção da presença humana, a longo prazo, na superfície do nosso satélite natural, de forma sustentável e até final da década. E para isso, é fundamental ter um sistema de comunicação eficiente — que funcione tanto entre as espaçonaves, veículos espaciais e bases, quando no contato com a Terra.

Internet móvel na Lua

O uso da internet no espaço não é tão recente assim. A Estação Espacial Internacional (ISS) já tem Wi-Fi desde 2008, que conecta até mesmo os trajes dos astronautas à rede para transmitir vídeos do espaço. No entanto, a proposta da Nokia é um pouco diferente e expande horizontes. A empresa foi contratada para a montagem de uma rede na superfície da lua, que se estenderá por cerca de cinco quilômetros.

Dessa forma, os astronautas podem conectar seus dispositivos e smartphones ao 4G/LTE, com menor interferência e maior alcance do que o Wi-Fi. Será possível fazer transmissão de dados, chamadas de vídeo, comunicações em voz, texto e imagem. Também espera-se que a rede tenha potência para fazer streaming de vídeo em tempo real e com alta definição.

Para transportar a tecnologia 4G até o solo lunar, a Nokia contratou uma empresa de espaçonaves chamada Intuitive Machines. Ela está encarregada de construir um módulo na lua para aterrisar o equipamento em segurança. A estação de base LTE é semelhante às encontradas em redes 4G na Terra. O controle é remoto, feito por profissionais em solo terrestre, e usa uma conexão via satélite.

Por que o 4G e não o 5G?

A Nasa fez à Nokia esse pedido um tanto ousado: projetar um sistema de rede 4G para ser usada por futuros astronautas na Lua. Isso porque as conexões desse tipo – e a tecnologia LTE que as suporta – já é bastante conhecida por aqui na Terra. No início do projeto, quando a Nokia começou a pensar na estrutura para a missão, o 4G foi apontado como a melhor tecnologia para ponto de partida.

Para começar, a Nokia vai iniciar, em uma escala menor, sua marcha em direção à Lua, ancorada na missão IM-2. Para isso, a empresa fornecerá o terminal de comunicação que conecta um automóvel espacial (rover, em inglês) ao módulo de pouso Nova-C. Ele será lançado em um foguete Falcon 9, da SpaceX, no ano que vem.

O equipamento de rede acoplado no Nova-C é do tamanho de uma caixa de pizza e inclui duas unidades. Já o receptor do rover é menor, do tamanho de dois celulares juntos. Esse produto de telecomunicação precisou de diversas modificações pensadas na manutenção e operação. Foi necessário reforçar sua estrutura para proteger o software de interferência por radiação — o que tem de sobra em solo lunar. E tem servido de aprendizado para o projeto maior na Lua.